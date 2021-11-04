Вячеслав Шевчук охарактеризовал решение Олега Блохина "политикой".

Бывший защитник "Шахтера" Вячеслав Шевчук предполагает, что в 2012 году главный тренер сборной Украины Олег Блохин больше ставил в состав динамовцев, ведь уже мысленно готовился возглавить киевский клуб.

Об этом Шевчук заявил в интервью Ютуб-каналу "ПРЯМА ЧЕРВОНА".

"В 2012 году в старт сборной Украины Блохин не ставил меня, Селезнева и Кучера. Ракицкого на последний матч поставил. Кто бы что ни говорил, здесь была политика. Он уже тогда знал, что после этого получит работу в киевском "Динамо". Об этом все знали. Он уже ставил больше динамовских игроков. На тот момент играли Хачериди и Михалик. Он мог сделать ротацию - Кучер и Ракицкий. Но до последнего ставил динамовцев", - сказал Шевчук.

Олег Блохин: тренерская карьера в сборной Украины и в "Динамо"

Блохин возглавлял национальную команду с 2003 по 2007 год и с 2011 года по 2012. В первую каденцию специалист вывел "желто-синих" в 1/4 финала чемпионата мира. На Евро-2012 сборная под руководством Блохина заняла третье место в группе с Англией, Швецией и Францией.

С 2012 года Блохин тренировал киевское "Динамо" и впервые в истории клуб не смог финишировать в топ-2 по итогам сезона.

Автор: Артем Будрин