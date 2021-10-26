Вячеслав Шевчук поделился ожиданиями от предстоящей игры с Боснией и Герцеговиной.

Экс-футболист "Шахтера" и сборной Украины Вячеслав Шевчук дал свой комментарий относительно решающего матча в квалификации к чемпионату мира для "желто-синих" с Боснией и Герцеговиной.

Цитирует Шевчука Ютуб-канал vZbirna.

"Петраков может сыграть против Боснии в четыре защитника, а не в три. Вернутся Малиновский и Зинченко, и Петраков может выбрать схему 4-1-4-1 или 4-3-3. Больше конечно 4-1-4-1, которую сборная играла при Шевченко", - сказал Шевчук.

"Гармаш в основе сборной не будет играть, но он очень опытный игрок и всегда может усилить игру выходя со скамейки запасных. Он агрессивен и своими действиями может помочь команде", - добавил Шевчук.

Сборная Украины: матчи в ноябре

Сборная Украины в ноябре проведет два матча: 11 ноября дома товарищескую игру против Болгарии, а затем 16 числа в гостях против Боснии и Герцеговины в рамках квалификации к ЧМ.

После семи поединков Украина занимает в своей отборочной группе второе место, набрав 9 очков. Однако у главных конкурентов есть матч в запасе.

Автор: Артем Будрин