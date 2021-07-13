5-летний сын Николая Морозюка посещает секцию принципиального соперника киевского клуба.

Бывший капитан и полузащитник "Динамо" Николай Морозюк признался, что его сын посещает тренировки в академии "Шахтера".

33-летний футболист, который недавно покинул турецкий клуб, дал интервью You-Tube-каналу SportArena.

"Это произошло в тот период, когда мы практически не общались с моей женой Ириной. Узнал об этом из комментариев Инстаграма. Люди пишут: "Бывший футболист "Динамо" отдал сына в академию "Шахтера". Открываю - моя фотография стоит. Ира даже сама не знала, что отвела туда сына. Прямо у дома открылась академия. Ребенку нравится. Он даже не понимает, что это академия "Шахтера", ему 5 с половиной лет", - рассказал Морозюк.

Также Николай прокомментировал тот факт, что его жена Ирина заступалась за него перед болельщиками. Морозюк даже отметил, что она хорошо понимает в футболе и разбирается в тактике лучше, чем некоторые тренеры.

"Ирина была только после родов, когда комментировала критику болельщиков в мою сторону. У нее не было понимания, кто ее муж и так далее. Она отвечала каждому в комментариях. Это не было сказано конкретно в адрес ультрас. Просто сказала в сторону хейтеров. Получилась не совсем приятная ситуация. Жены не должны лезть в тактику. Говорить о тактике. Какая тактика? Женщина и тактика. Если уж женщины о тактике говорят. Например, моя жена разбирается в тактике не хуже, чем некоторые тренеры, с которыми я работал. Иногда по тактике с ней общался и она спрашивала: "Серьезно? И он такое говорит?".

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Автор: Артем Будрин