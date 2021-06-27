33-летний Николай Морозюк стал свободным агентом.

Экс-полузащитник киевского "Динамо", донецкого "Металлурга" и сборной Украины Николай Морозюк завершил свои выступления за турецкий "Ризеспор".

Об этом клуб сообщил на своем официальном сайте.

Морозюк пополнил состав "Ризеспора" на полноценной основе летом 2019-го, подписав соглашение на два сезона с опцией продления еще на 12 месяцев. Однако стороны не воспользовались возможностью продолжить сотрудничество и не пролонгировали контракт. Стоит отметить, что в сезоне 2018/2019 Николай выступал за "Ризеспор" на правах аренды из киевского "Динамо".

За три года хавбек сыграл за турецкий коллектив 74 поединка, записав в свой актив один гол и восемь голевых передач.

Напомним, что на счету Морозюка 13 матчей за сборную Украины, в которых он смог даже один раз забить мяч. Но из турецкой Суперлиги он не получал вызовы в главную команду страны.

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Автор: Артем Будрин