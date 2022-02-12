Евгений Коноплянка мечтает вернуться в сборную Украины.

Знаменитый украинский футболист Евгений Коноплянка, который накануне покинул донецкий "Шахтер" и перешел в "Краковию", рассказал о своих целях в скромном польском клубе.

32-летний полузащитник сказал, что готов к работе и находится в хорошей форме. Коноплянка также признался, что надеется хорошо проявить себя в "Краковии" и получить вызов в сборную Украины.

"Президент и тренер "Краковии" хотели меня видеть в команде - на переговорах мы общались как семья. Мне нравится, что меня хотят видеть и приглашают по-отцовски. Я в хорошей форме, последняя травма была восемь месяцев назад. Я голоден до футбола и готов работать.

80-й номер? Я - Роналдиньо-младший, поэтому и выбрал этот номер. Роналдиньо играл в "Милане" под этим номером. Мой минимум в "Краковии" - пять голов и пять ассистов.

Моя самая большая цель - вернуться в сборную Украины", - сказал Коноплянка Youtube-каналу польского клуба.

Отметим, что украинский футболист заключил с "Краковией" контракт на полгода с возможностью пролонгации еще на год.

Дебют экс-полузащитника "Днепра", "Севильи" и "Шальке" в чемпионате Польши может состояться 19 февраля в выездном матче против "Ягеллонии".

Ранее сообщалось, что Коноплянка пошел на существенное снижение зароботной платы в польском клубе.

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