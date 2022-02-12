Знаменитый украинский футболист Евгений Коноплянка, который накануне покинул донецкий "Шахтер" и перешел в "Краковию", рассказал о своих целях в скромном польском клубе.
32-летний полузащитник сказал, что готов к работе и находится в хорошей форме. Коноплянка также признался, что надеется хорошо проявить себя в "Краковии" и получить вызов в сборную Украины.
"Президент и тренер "Краковии" хотели меня видеть в команде - на переговорах мы общались как семья. Мне нравится, что меня хотят видеть и приглашают по-отцовски. Я в хорошей форме, последняя травма была восемь месяцев назад. Я голоден до футбола и готов работать.
80-й номер? Я - Роналдиньо-младший, поэтому и выбрал этот номер. Роналдиньо играл в "Милане" под этим номером. Мой минимум в "Краковии" - пять голов и пять ассистов.
Моя самая большая цель - вернуться в сборную Украины", - сказал Коноплянка Youtube-каналу польского клуба.
Отметим, что украинский футболист заключил с "Краковией" контракт на полгода с возможностью пролонгации еще на год.
Дебют экс-полузащитника "Днепра", "Севильи" и "Шальке" в чемпионате Польши может состояться 19 февраля в выездном матче против "Ягеллонии".
Ранее сообщалось, что Коноплянка пошел на существенное снижение зароботной платы в польском клубе.
Евгений Коноплянка: что нужно знать о футболисте
- Коноплянка является воспитанником "Днепра", с которым доходил до финала Лиги Европы. За "Днепр" сыграл 211 матчей, отличился 45 забитыми голами и 37 голевыми передачами.
- После днепровского клуба играл за "Севилью", однако полноценно адаптироваться к испанскому футболу не смог. За испанский клуб сыграл 54 матча, забил 9 голов и отдал 8 ассистов.
- В августе 2016 года перебрался в немецкий "Шальке". В Германии украинцу не удалось толком проявить себя. За три сезона в "Шальке" Коноплянка сыграл 78 игр, забил 13 голов и отдал 9 результативных передач.
- В сентябре 2019 года Коноплянка присоединился к "Шахтеру", когда команду тренировал Луиш Каштру. За 2,5 сезона некогда звезда украинского футбола отыграл 46 матчей, забил пять мячей и отдал три ассиста.
- Оценочная стоимость футболиста составляет полтора миллиона евро, указывает Transfermarkt.
- В составе национальной сборной Украины Коноплянка сыграл 86 матчей и забил 21 гол.