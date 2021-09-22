Евгений Селезнев / фото ФК Минай

Нападающий "Миная" Евгений Селезнев извинился за свой поступок, когда недавно в Полтаве он показал болельщикам на трибунах средний палец.

36-летний игрок рассказал об инциденте для официального сайта "Миная".

Евгений сожалеет о своем поступке. Он сказал, что на нецензурный жест его спровоцировали фанаты, которые обзывали его "сепаратист".

"Досадно об этом говорить. Жест, который сделал в сторону болельщиков на матче между "Ворсклой" и "Минаем", я сделал на эмоциях и я искренне жалею о нем. Скажу только, что этот жест был спровоцирован оскорбительными выкриками в мой адрес от неизвестных мне лично болельщиков на трибунах. Они кричали оскорбительные бранные слова, которые даже озвучивать стыдно, а также обвиняли меня в причастности к сепаратистским группировкам, с которыми борются украинские войска на востоке нашей страны", - сказано в заявлении Селезнева.

"Эти слова меня крайне возмутили, ведь то, что сейчас происходит в моих родных краях, для меня является очень чувствительной и болезненной темой. Я неоднократно повторял и повторяю, что являюсь украинцем и я поддерживаю целостность и неприкосновенность нашей страны. Донецк - это Украина и всегда так было и будет. Поэтому не допущу подобных слов в свой адрес".

"Учитывая оскорбительные выкрики в мою сторону, которые не прекращались на требования представителей моего клуба и других людей на трибунах, признаю, что не сдержался и поддался эмоциям и продемонстрировал этот жест в перерыве матча, что не должен был делать при любых обстоятельствах. И прошу прощения у всех болельщиков на трибунах в Полтаве, и в тех, кто наблюдал за этим поединком у экранов телевизора".

"Не имел целью оскорбить кого-то и искренне сожалею об этом инциденте. Обещаю, что в будущем подобного больше не повторится, ведь все мы, футболисты и болельщики, хотим чтобы украинский футбол приносил исключительно положительные эмоции", - добавил Селезнев.

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Автор: Артем Будрин