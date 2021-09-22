Скандальный форвард слушал в свой адрес обвинения в сепаратизме.

Нападающий "Миная" Евгений Селезнев извинился за свой поступок, когда недавно в Полтаве он показал болельщикам на трибунах средний палец.

36-летний игрок рассказал об инциденте для официального сайта "Миная".

Евгений сожалеет о своем поступке. Он сказал, что на нецензурный жест его спровоцировали фанаты, которые обзывали его "сепаратист".

"Досадно об этом говорить. Жест, который сделал в сторону болельщиков на матче между "Ворсклой" и "Минаем", я сделал на эмоциях и я искренне жалею о нем. Скажу только, что этот жест был спровоцирован оскорбительными выкриками в мой адрес от неизвестных мне лично болельщиков на трибунах. Они кричали оскорбительные бранные слова, которые даже озвучивать стыдно, а также обвиняли меня в причастности к сепаратистским группировкам, с которыми борются украинские войска на востоке нашей страны", - сказано в заявлении Селезнева.

"Эти слова меня крайне возмутили, ведь то, что сейчас происходит в моих родных краях, для меня является очень чувствительной и болезненной темой. Я неоднократно повторял и повторяю, что являюсь украинцем и я поддерживаю целостность и неприкосновенность нашей страны. Донецк - это Украина и всегда так было и будет. Поэтому не допущу подобных слов в свой адрес".

"Учитывая оскорбительные выкрики в мою сторону, которые не прекращались на требования представителей моего клуба и других людей на трибунах, признаю, что не сдержался и поддался эмоциям и продемонстрировал этот жест в перерыве матча, что не должен был делать при любых обстоятельствах. И прошу прощения у всех болельщиков на трибунах в Полтаве, и в тех, кто наблюдал за этим поединком у экранов телевизора".

"Не имел целью оскорбить кого-то и искренне сожалею об этом инциденте. Обещаю, что в будущем подобного больше не повторится, ведь все мы, футболисты и болельщики, хотим чтобы украинский футбол приносил исключительно положительные эмоции", - добавил Селезнев.

Читайте такжеМинай объяснил, почему скандальный футболист Селезнев играл в форме без надписи "Слава Украине"

Евгений Селезнев: карьера и скандалы после возвращения в Украину

В прошлом году Селезнев вернулся в УПЛ, заявив, что его цель - побить рекорд по голам в истории чемпионатов Украины, который делят Максим Шацких и Сергей Ребров (по 123 гола). На счету Селезнева 116 голов в чемпионатах Украины.

Прошлый сезон Селезнев начинал в составе "Колоса", но в зимнее межсезонье со скандалом был отчислен из клуба. Отчисление было связано с нарушением режима.

В составе "Колоса" Селезнев провел 12 матчей, забив 5 голов (все - с пенальти). Во второй половине сезона форвард не играл.

За время пребывания в Украине у Селезнева произошел конфликт с хорватским тренером "Днепра-1" Игорем Йовичевичем, который просил футболиста разговаривать на украинском. Позже Селезнев прокомментировал этот конфликт.

Также Селезнев дал в Украине интервью, в котором оскорбил болельщиков из-за своего прозвища "Кормилец".

Летом 2021 года нападающий подписал контракт с "Минаем".

В новом сезоне у него возник конфликт с футболистом "Динамо". В другом матче он назвал соперника "проституткой".

Автор: Артем Будрин