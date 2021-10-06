Артем Федецкий считает, что сборная не должна зависеть от одного игрока.

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий поддержал решение Александра Петракова, который не стал вызывать в сборную Украины полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского.

Своим мнением он поделился с сайтом fanday.net.

"По игровым моментам вопросов быть не может. Руслан - один из самых ярких футболистов Серии А. Однако того, что произошло перед матчем с Чехией, по словам Петракова, быть не должно. Игрок не должен себя так вести, когда остается еще один товарищеский матч.

Да, он не получал достаточного количества игрового времени в официальных встречах, как ему хотелось бы. Но такое видение тренера. Руслан, как профессионал, должен это воспринимать. Ставить ультиматум и диктовать свои условия главному тренеру сборной Украины - априори неправильно", - сказал Федецкий.

Он подчеркнул, что на месте Петракова поступил бы аналогичным образом:

"Здесь должна быть проведена воспитательная работа. В моей карьере тоже были моменты, когда меня не ставили в основной состав. Амбиции футболиста - это хорошо. Но если он ставит их выше общей цели команды - это неправильно. Будь я на месте Петракова, то поступил бы точно так же. От одного игрока сборная не должна зависеть. Зинченко не играл против французов, тем не менее сборная показала хороший футбол".

Конфликт Малиновского и Петракова в сборной Украины

Автор: Антон Дударь