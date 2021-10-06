Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий поддержал решение Александра Петракова, который не стал вызывать в сборную Украины полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского.
Своим мнением он поделился с сайтом fanday.net.
"По игровым моментам вопросов быть не может. Руслан - один из самых ярких футболистов Серии А. Однако того, что произошло перед матчем с Чехией, по словам Петракова, быть не должно. Игрок не должен себя так вести, когда остается еще один товарищеский матч.
Да, он не получал достаточного количества игрового времени в официальных встречах, как ему хотелось бы. Но такое видение тренера. Руслан, как профессионал, должен это воспринимать. Ставить ультиматум и диктовать свои условия главному тренеру сборной Украины - априори неправильно", - сказал Федецкий.
Он подчеркнул, что на месте Петракова поступил бы аналогичным образом:
"Здесь должна быть проведена воспитательная работа. В моей карьере тоже были моменты, когда меня не ставили в основной состав. Амбиции футболиста - это хорошо. Но если он ставит их выше общей цели команды - это неправильно. Будь я на месте Петракова, то поступил бы точно так же. От одного игрока сборная не должна зависеть. Зинченко не играл против французов, тем не менее сборная показала хороший футбол".
Читайте также"Это очень плохо": экс-тренер Динамо раскритиковал Петракова из-за решения по Малиновскому
Конфликт Малиновского и Петракова в сборной Украины
- И.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков после матчей с Казахстаном и Францией сообщил, что Руслан Малиновский обиделся на него из-за того, что остался в запасе на обе игры.
- Позже Петраков также сказал, что Малиновский не захотел оставаться в сборной на товарищеский матч с Чехией.
- Затем Малиновский в сети опубликовал ответ на слова тренера.
- В итоге Петраков не стал вызывать футболиста на матчи сборной Украины в октябре.
- 4 октября Петракова вновь спросили про Малиновского, тренер ответил эмоционально.