Дмитрий Коцюбайло погиб в боях за Донбасс.

Бывший нападающий сборной Украины Роман Зозуля прокомментировал гибель 27-летнего Дмитрия Коцюбайла с позывным "Да Винчи".

По информации украинского политика Борислава Березы, воин получил смертельное ранение под Бахмутом - осколок попал в шею. Врачи не смогли спасти бойца.

"В боях за Бахмут погиб настоящий сын Украины. "Да Винчи". Дмитрий Коцюбайло. Настоящий воин и герой. Он - первый доброволец, получивший при жизни высшее отличие - Герой Украины.

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Жаль, что в этой войне мы теряем таких людей. Рад, что наша команда хоть немного, но помогла их подразделению не так давно.

Почивай с миром. Никогда не забудем и не простим. Честь", - написал Роман Зозуля в своем Телеграм-канале.

Дмитрий Коцюбайло принял участие в российско-украинской войне с 2014 года. После полномасштабного вторжения был комбатом 67-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины.

В 2021 году Владимир Зеленский наградил Дмитрия Коцюбайло званием Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

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