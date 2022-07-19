Ивуарийский нападающий Себастьен Алле узнал о страшной болезни.

Нападающий сборной Кот-д’Ивуара Себастьен Алле, который 13 дней назад усилил состав "Боруссии" Дортмунд, покинул тренировочный лагерь команды из-за боли и вернулся в расположение клуба. Во время обследования у 28-летнего футболиста обнаружили опухоль яичка.

Об этом сообщает официальный сайт немецкого клуба.

"Сегодняшняя новость стала шоком для Себастьена Алле и для всех нас. Вся семья "Боруссии" желает, чтобы Себастьен как можно скорее поправился и чтобы мы снова могли его обнять.

Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы обеспечить ему лучшее лечение", – заявил Себастьян Кель, спортивный директор "Борусии" Дортмунд.

Для дортмундского клуба эта новость стала тяжелым ударом и с кадровой точки зрения. "Боруссия" подписала Себастьена Алле 6 июля, потратив 31 миллион евро. Ивуарийский форвард должен был стать заменой Эрлингу Холанду, который перебрался в "Манчестер Сити".

В прошлом сезоне Алле выступал за "Аякс" и стал лучшим нападающим чемпионата Нидерландов по футболу, забив 21 гол. Кроме того, форвард отличился 11 забитыми голами в 8 играх за "Аякс" в Лиге чемпионов и стал третьим бомбардиром турнира, уступив лишь Бензема и Левандовски. Ранее ивуариец также защищал цвета "Вест Хэма", франкфуртского "Айнтрахта", "Утрехта" и "Осера".

Напомним, по итогам прошлого сезона "Боруссия" заняла второе место в Бундеслиге и в новой кампании сыграет в групповом раунде Лиги чемпионов.

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