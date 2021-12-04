Руслан Малиновский провел хороший матч против одного из лидеров Серии А.

В субботу, 4 декабря, в рамках 16-го тура чемпионата Италии "Наполи" на стадионе имени Марадоны принимал "Аталанту". Игра завершилась победой гостей.

Счет в поединке открыл эффектным голом Руслан Малиновский. Отличился украинец на 7-й минуте поединка. В концовке первого тайма Зелиньски сравнял счет во встрече.

В дебюте второй половины матча Дрис Мертенс получил шанс выйти один на один с вратарем "Аталанты" и свою возможность бельгиец не упустил и вывел "Наполи" вперед. На 65-й минуте игры два центральных защитника "Аталанты" организовали второй гол в ворота хозяев поля. Рафаэль Толой отдал пас на Демирала, который неожиданно оказался на позиции нападающего и турок реализовал свой шанс. А на 75-й минуте встречи Фройлер получил шикарный пас от Иличича и красивым бильярдным ударом во второй раз в этом противостоянии вывел "Аталанту" вперед.

"Наполи" - "Аталанта" - 2:3

Голы: Зелиньски (40), Мертенс (47) - Малиновский (7), Демирал (65), Фройлер (75)

"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Ррахмани, Жезус, Малку (Политано, 85), Руй, Лоботка (Деме, 56), Зелиньски, Лосано (Петанья, 68), Мертенс (Унас, 68), Элмас

"Аталанта": Муссо, Толой, Демирал, Паломино, Дзаппакоста (Хатебур, 46), Де Рон, Фройлер, Меле (Джимсити, 83), Малиновский (Пашалич, 73), Пессина (Иличич, 56), Сапата (Муриэль, 83)

Предупреждения: Рахмани (58), Малку (64) - Малиновский (17), Пашалич (82)

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Чемпионат Италии: 16 тур

Лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии "Милан", у которого 38 очков в активе. У "Интера" 37 набранных очков и вторая позиция в турнирной таблице чемпионата.

"Наполи" с 36 набранными очками занимает 3-ю позицию в турнирной таблице, а "Аталанта" с 34 баллами идет на 4-й строчке.

"Дженоа" Андрея Шевченко свой матч 16-го тура сыграет в воскресенье, 5 декабря. Соперником "грифонов" будет туринский "Ювентус".

Автор: Владимир Медяник