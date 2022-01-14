Украинский тренер получил последний шанс.

Наставник итальянского "Дженоа" Андрей Шевченко не потеряет пост главного тренера как минимум до матча с "Фиорентиной".

Об этом сообщает TMW.

По информации источника, руководство "Дженоа" осталось довольным после достойного выступления "грифонов" в поединке Кубка Италии против "Милана". Хоть генуэзцы и проиграли, но конкурентная игра убедила боссов "Дженоа" дать еще один шанс Шевченко.

"Дженоа" не будет увольнять украинского тренера до матча с "Фиорентиной", который состоится 17 января в 21:45 по киевскому времени. Это будет противостояние в рамках 22-го тура Серии А.

Читайте также"Шева - легенда навсегда": фанаты Милана посвятили украинцу баннер на матче с Дженоа (фото)

"Дженоа": результаты под руководством Шевченко