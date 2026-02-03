Совет федерации заблокировал обсуждение снятия бана с команд РФ, посчитав этот шаг "политически рискованным" и преждевременным

В Кремле выразили надежду на скорое восстановление прав российских футболистов на международной арене, поприветствовав недавние заявления президента FIFA Джанни Инфантино. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии пропагандистским СМИ заявил, что Москва приветствует любые разговоры о возвращении России в мировой футбол.

"То, что по крайней мере появились разговоры по этому поводу, это, конечно, хорошо. Да, мы видели эти заявления, мы их приветствуем действительно. Об этом давно пора подумать", – сказал Песков.

Спикер Кремля традиционно пожаловался на "политизацию спорта", заявив, что российская сборная должна быть полностью восстановлена в правах.

"Собственно, никогда не нужно было политизировать ни спорт, ни идеи олимпизма, ни футбол тем более. Мы надеемся, что рано или поздно такие обсуждения в FIFA состоятся", – добавил он.

Холодный душ от FIFA

Однако, по данным The Times, эти надежды преждевременны – руководство мирового футбола не собирается рассматривать этот вопрос в ближайшее время. Пока в Москве надеются на "оттепель", в Цюрихе решили не форсировать события. Совет FIFA решил не выносить на голосование вопрос допуска российских команд.

По информации издания, такое решение приняли, чтобы избежать резкой критики и сопротивления со стороны европейских стран и футбольных ассоциаций. В FIFA понимают, что любые шаги по реинтеграции России в условиях продолжающихся боевых действий в Украине являются преждевременными и политически рискованными.

Таким образом, несмотря на публичную риторику отдельных чиновников, фактическая изоляция российского футбола продолжается.

Ранее УНИАН сообщал, что президент FIFA призвал вернуть российские команды к международным соревнованиям.

