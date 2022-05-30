В рамках финала плей-офф за выход в АПЛ "Хаддерсфилд" встретился с "Ноттингемом Форест".

В воскресенье, 29 мая, в Лондоне на знаменитом стадионе "Уэмбли" состоялся поединок плей-офф Чемпионшипа за выход в английскую Премьер-лигу, в котором "Хаддерсфилд" встретился с "Ноттингемом Форест".

Матч завершился минимальной победой номинальных гостей со счетом 0:1.

Подопечные Стива Купера одержали верх над "терьерами" благодаря автоголу Леви Коллвила.

"Хаддерсфилд" - "Ноттингем Форест" - 0:1

Гол: Колвилл, 43 (аг)

"Хаддерсфилд": Николс, Пипа, Лис, Сарр (Расселл, 57), Колуилл, Тоффоло, Хогг, О`Брайен, Уорд (Роудс, 67), Синани (Холмс, 66), Томас

"Ноттингем Форест": Самба (Хорват, 90), Спенс, Кук, Маккенна, Уоррелл, Колбэк, Йейтс, Гарнер, Джонсон, Синкернагель (Лоу, 74), Дэвис (Серридж, 66)

Предупреждения: Синкернагель, 55, Тоффоло, 73

Обзор матча:

Таким образом, из Чемпионшипа в АПЛ вышли "Фулхэм", "Борнмут" и "Ноттингем Форрест". Они заменили трех аутсайдеров сезона - "Бернли", "Уотфорд" и "Норвич".

Стоит отметить, что выход в АПЛ принес "лесникам" значительную денежную прибыль в размере около € 204 млн.

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