В воскресенье, 29 мая, в Лондоне на знаменитом стадионе "Уэмбли" состоялся поединок плей-офф Чемпионшипа за выход в английскую Премьер-лигу, в котором "Хаддерсфилд" встретился с "Ноттингемом Форест".
Матч завершился минимальной победой номинальных гостей со счетом 0:1.
Подопечные Стива Купера одержали верх над "терьерами" благодаря автоголу Леви Коллвила.
"Хаддерсфилд" - "Ноттингем Форест" - 0:1
Гол: Колвилл, 43 (аг)
"Хаддерсфилд": Николс, Пипа, Лис, Сарр (Расселл, 57), Колуилл, Тоффоло, Хогг, О`Брайен, Уорд (Роудс, 67), Синани (Холмс, 66), Томас
"Ноттингем Форест": Самба (Хорват, 90), Спенс, Кук, Маккенна, Уоррелл, Колбэк, Йейтс, Гарнер, Джонсон, Синкернагель (Лоу, 74), Дэвис (Серридж, 66)
Предупреждения: Синкернагель, 55, Тоффоло, 73
Обзор матча:
Таким образом, из Чемпионшипа в АПЛ вышли "Фулхэм", "Борнмут" и "Ноттингем Форрест". Они заменили трех аутсайдеров сезона - "Бернли", "Уотфорд" и "Норвич".
Стоит отметить, что выход в АПЛ принес "лесникам" значительную денежную прибыль в размере около € 204 млн.
"Ноттингем Форест": что известно о клубе
- "Ноттингем Форест" - является одним из самых знаменитых клубов и одним из десяти самых успешных клубов в истории английского футбола.
- "Ноттингем" вернулся в АПЛ спустя 23 года. В последний раз команда выступала в высшем дивизионе Англии в сезоне 1998/99.
- Лучшим периодом в истории клуба считается "эра" Брайана Клафа, с которым "Ноттингем Форест" выиграл два Кубка европейских чемпионов, Суперкубок УЕФА, четыре Кубка Футбольной лиги, два Кубка полноправных членов, Суперкубок Англии, а также впервые в своей истории стал чемпионом Англии.
- Домашние матчи проводит на стадионе "Сити Граунд", вмещающем более 30 тысяч зрителей.