"Горняки" не испытали проблем в поединке против "Ингульца".

В субботу, 5 ноября, в рамках 11-го тура чемпионата Украины по футболу донецкий "Шахтер" встречался с "Ингульцом".

Игра проходила на стадионе "Арена Львов" и завершилась разгромной победой "горняков" со счетом 3:0.

Первый гол подопечные Игора Йовичевича забили на 18-й минуте поединка - отличился Дмитрий Крыськив.

Во второй половине игры "горняки" отличились еще дважды, оба гола себе в актив записал Даниил Сикан. На 69-й минуте молодой форвард "Шахтера" реализовал пенальти, а на 90+3 минуте матча забил уже с игры, после точной передачи Дмитрия Крыськива.

"Шахтер" - "Ингулец" - 3:0

Голы: Крыськив, 18, Сикан, 69 пен, 90+3

"Шахтер": Трубин, Михайличенко (Топалов, 73), Матвиенко, Кривцов, Бондарь (Козик, 82), Крыськив, Назарина, Джурасек (Бондаренко, 57), Очеретько, Судаков (Мудрик, 73), Траоре (Сикан, 57)

"Ингулец": Кучер, Павлов, Запорожец, Клименко (Кравчук, 72), Ченбай (Одарюк, 46), Кучеренко (Марусич, 46), Сидоренко, Сакив (Козак, 46), Нагиев, Ковалев, Кухарук (Коробенко, 72)

Предупреждения: Бондарь, 27 – Ченбай, 30, Сакив, 39

Обзор матча:

Добавим, что параллельно с матчем "Шахтер" - "Ингулец" проходил еще поединок "Металлиста-1925" против "Вереса". Эта встреча завершилась разгромной победой команды из Ривного.

В составе "Вереса" голами отличились Клец, Лебеденко, Кучеров и Сергийчук, а за "Металлист-1925" единственный мяч забил Русин.

"Металлист-1925" – "Верес" - 1:4

Голы: Русин, 81 – Клец, 10 (пен.), Лебеденко, 47, Кучеров, 69, Сергийчук, 90

"Металлист-1925": Сидоренко, Шершень, Курило, Безуглый, Жичиков, Мартынюк, Бычек (Дмитренко, 56), Вачиберадзе (Русин, 69), Габелок (Кравченко, 79), Ременюк (Капинус, 79), Чирук (Зубков, 56)

"Верес": Когут, Е. Пасич, Вовченко, Мирошник, Гагун, Кучеров, Клец (Курко, 90+1), В. Шарай (С. Шестаков, 90+1), Лебеденко (С. Шарай, 82), Дахновский (Сергийчук, 82), М. Шестаков (Гайдучик, 67)

Обзор матча:

Добавим, что ранее в этот день были сыграны еще два матча в рамках 11-го тура УПЛ. "Заря" оформила фантастический камбэк в игре против "Металлиста", а "Александрия" на своем поле разгромила "Колос".

После 11-ти туров "Шахтер" идет на второй строчке с 23-мя очками, а "Ингулец" занимает 18-е место, набрав 4 балла. "Верес" набрал 17 очков и поднялся на 5-ю строчку в турнирной таблице УПЛ, а "Металлист-1925" с 10 очками идет на 10-й позиции.

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