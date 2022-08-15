"Горняки" отправили пять безответных голов в ворота соперника в контрольной игре.

В понедельник, 15 августа, донецкий "Шахтер" в контрольном матче обыграл "Аль-Фатех" со счетом 5:0.

Дубль в этом поединке оформил Даниил Сикан, забивший на 8-й и 40-й минутах. Также в составе "Шахтера" голами отличились Владислав Вакула на 24-й минуте и Сергей Кривцов на 33-й. Точку в разгроме соперника поставил Лассина Траоре, который эффектно реализовал пенальти на 81-й минуте встречи.

Отметим, что для Траоре это был первый матч за "горняков" после тяжелой травмы, которую он получил еще в прошлом сезоне, в матче группового этапа Лиги чемпионов против "Интера".

"Шахтер" - "Аль-Фатех" - 5:0

Голы: Сикан, 7, 37, Вакула, 25, Кривцов, 34, Траоре, 80 (пен.)

"Шахтер": Пятов (Шевченко, 55), Бондарь, Кривцов, Чоботенко, Корниенко, Фарина, Джурасек, Очеретько (Крыскив, 55), Кащук, Вакула, Сикан (Траоре, 55)

Обзор матча:

Добавим, что этот матч стал шестым для "горняков" под руководством нового тренера "Шахтера" Игоря Йовичевича, который сменил на этом посту Роберто Де Дзерби. На данный момент в активе "горняков" две ничьих - с нидерландскими "Фортуной" (3:3) и "Утрехтом" (2:2), поражения от "Аякса" (1:3) и итальянской "Ромы" (0:5), а также победа над "Домжале" (3:0).

Напомним, старт чемпионата Украины по футболу назначен на 23 августа. В новом сезоне Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" стартует с группового этапа.

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