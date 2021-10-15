Фернандо сделал дубль в ворота "Зари".

22-летний бразильский форвард "Шахтера" Фернандо прокомментировал разгромную победу над "Зарей" в 11-м туре УПЛ.

В первом тайме молодой нападающий оформил дубль. После первого взятия ворот Фернандо выбежал за поле, подошел к фотографу и взял у него интересные очки и начал в них позировать на камеру.

"Да, я договаривался с фотографом заранее. Теперь всегда буду так праздновать голы, но иногда забываю об этом. На этот раз вспомнили - и все получилось", - пояснил Фернандо для телеканалов "Футбол 1,2,3".

Видео гола и оригинального празднования.

Фернандо был признан лучшим игроком матча.

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Автор: Артем Будрин