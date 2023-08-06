Житомирский клуб почти спасся от поражения.

В воскресенье, 6 августа, состоялся матч 2-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграли "Днепр-1" и житомирское "Полесье".

Гости в первом тайме остались в меньшинстве. Во второй половине встречи днепряне открыли счет благодаря голу Александра Пихаленка. Однако житомирский коллектив не спешил сдаваться и смог под конец матча сравнять счет. Драматическая развязка случилась, когда в компенсированное арбитром время победный гол забил Руслан Бабенко и принес три очка команде Александра Кучера.

Отметим, что за хозяев поля дебютировал перспективный 18-летний форвард Даниэль Кивинда.

Днепр-1 - Полесье - 2:1

Голы: Пихаленок, 61, Бабенко, 90+1 – Янаков, 88 (пен.)

Днепр-1: Кинарейкин - Каплиенко, Сарапий, Адамюк, Е. Пасич (Танчик, 46) – Бланко, Бабенко – Рубчинский (Когут, 63), Пихаленок, Мирошниченко (Сваток, 66) – Третьяков (Кивинда,63)

Полесье: Кудрик - Смоляков, Шабанов, Чоботенко, Кравченко - Огаря, Кушниренко - Макуана, Танковский (Крушинский, 64), Козак (Назаренко, 46) – Будковский (Янаков,76)

Удаление: Кушниренко, 20

Чемпионат Украины: второй тур

"Динамо" в этом туре одолело "Оболонь" в столичном дерби. Черкасский ЛНЗ разгромил "Минай", а "Александрия" минимально выиграла у "Металлиста 1925".

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