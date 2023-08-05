В субботу, 5 августа, состоялся матч второго тура Украинской Премьер-лиги, в котором черкасский ЛНЗ одержал победу над ужгородским "Минаем".
Со счетом 3:0 победу отпраздновала команда Александра Ковпака. Это дебютная победа для ЛНЗ в истории УПЛ.
Минай - ЛНЗ - 0:3
Голы: Бойко, 45, Прядун, 54, Наумец, 78
Минай: Ольховый - Булеза (Ременяк, 57), Немчанинов, Ю. Кравчук (Панасенко, 46), Солдат, Дмитрук (Рогозинский, 56) - Твердохлеб, Ралюченко, Витенчук, Одарюк (Голуб, 69) - Вишневский (Гечев,46)
ЛНЗ: Пеньков - Норенков, Муравский (Насонов, 85), Лопыренок, Стасюк - Хамелюк - Савин (Пасич, 61), Тищенко (Олейник, 71), Бойко, С. Шестаков (Наумец, 71) - Прядун (Нич, 62)
В следующем туре УПЛ "Минай" сыграет против "Днепра-1" 13 августа. ЛНЗ в следующем туре первенства Украины встретится с "Кривбассом". Игра запланирована тоже на 13 августа.
Также 5 августа "Александрия" встречалась с "Металлистом 1925". С минимальным счетом победу одержала команда Руслана Ротаня.
Александрия - Металлист 1925 - 1:0
Гол: Шулянский, 37
Александрия: Шевченко, Бабогло, Логинов, Плакса (Калюжный, 63), Беляев, Копина, Смирный (Савченко, 73), Сигеев, Калитвинцев, Кулаков (Андрейчук, 73), Шулянский (Авагимян, 63)
Металлист 1925: Мозиль, Жичиков, Ткачук Е., Безуглый, Капинус, Габелок, Русин, Ткачук А. (Чирук, 86), Бычек (Вачиберадзе, 66), Юсов, Сидоров
Следующий матч "Александрия" проведет против "Шахтера" 14 августа. "Металлист 1925" 13 августа сыграет против "Динамо".