Триумфальный мяч забил Артем Довбик на 53-й минуте.

В 14-м туре чемпионата Украины по футболу встречались лидеры соревнований - "Днепр-1" и "Шахтер". В волевом стиле победу одержали подопечные Александра Кучера.

Михаил Мудрик открыл счет на 17-й минуте, забив красивый гол после соло-прохода. Однако очень быстро днепряне отыгрались - Александр Пихаленок после роскошной комбинации отличился в воротах Анатолия Трубина.

Триумфальный мяч забил Артем Довбик на 53-й минуте.

Видео дня

Днепр-1 - Шахтер - 2:1

Голы: Пихаленок, 21, Довбик, 53 - Мудрик, 17

Днепр-1: Макс Валеф – Бузанелло, Сарапий, Сваток, Адамюк – Рубчинский (Когут, 85), Бабенко – Гуцуляк (Назаренко, 72), Пихаленок, Танчик – Довбик

Шахтер: Трубин – Михайличенко, Матвиенко, Кривцов (Тейлор, 35), Бондарь – Назарына (Крыськив, 62), Степаненко (Петряк, 79) – Мудрик, Судаков, Бондаренко – Сикан (Траоре, 63)

Впервые в истории "Днепр-1" выиграл у "горняков". В следующем туре УПЛ команда Кучера проведет матч против "Кривбасса", а "Шахтер" встретится с "Ворсклой".

Турнирная таблица УПЛ