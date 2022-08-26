В пятницу, 26 августа, в Стамбуле состоялась процедура жеребьевки группового этапа Лиги конференций УЕФА-2022/2023.
Как известно, после поражения от кипрского клуба АЕК Ларнака в этот турнир попал и представитель Украины - СК "Днепр-1".
В групповом раунде Лиги конференций участие принимают 32 клуба. Они были разделены на четыре корзины в соответствии с рейтингом УЕФА. "Днепр-1" попал в четвертую корзину.
По итогам жеребьевки было сформировано восемь групп – в каждую группу попали по одной команде из каждой корзины.
Согласно результатам жеребьевки, подопечные Александра Кучера попали в группу Е. Соперниками украинского коллектива по групповому раунду Лиги конференций стали: "АЗ Алкмар" (Нидерланды), "Аполлон" (Кипр), "Вадуц" (Лихтенштейн).
Результаты жеребьевки Лиги конференций 2022/2023
Группа А: "Истамбул Башакшехир", "Фиорентина", "Хартс", "РФШ",
Группа B: "Вест Хэм", "Стяуа", "Андерлехт", "Силькеборг".
Группа C: "Вильярреал", "Хапоэль Беэр-Шева", "Аустрия", "Лех".
Группа D: "Партизан", "Кельн", "Ницца", "Словацко".
Группа E: "АЗ Алкмар", "Аполлон", "Вадуц", "Днепр-1"
Группа F: "Гент", "Мольде", "Шемрок Роверс", "Юргорден".
Группа G: "Славия Прага", "Клуж", "Сивасспор", "Балкани".
Группа H: "Базель", "Слован", "Жальгіріс", "Пюник".
Календарь Лиги конференций 2022/2023
- Тур 1: 8 сентября
- Тур 2: 15 сентября
- Тур 3: 6 октября
- Тур 4: 13 октября
- Тур 5: 27 октября
- Тур 6: 3 ноября
Финал Лиги конференций УЕФА-2022/23 пройдет 7 июня 2023 года на стадионе "Синобо Стэдиум" в Праге.
Действующим победителем Лиги конференций является итальянская "Рома", которая победила в финале прошлого сезона нидерландский "Фейеноорд" со счетом 1:0.
Напомним, победитель Лиги конференций получит право на участие в групповом этапе Лиги Европы УЕФА следующего сезона.