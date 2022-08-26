Состоялась жеребьевка группового раунда Лиги конференций.

В пятницу, 26 августа, в Стамбуле состоялась процедура жеребьевки группового этапа Лиги конференций УЕФА-2022/2023.

Как известно, после поражения от кипрского клуба АЕК Ларнака в этот турнир попал и представитель Украины - СК "Днепр-1".

В групповом раунде Лиги конференций участие принимают 32 клуба. Они были разделены на четыре корзины в соответствии с рейтингом УЕФА. "Днепр-1" попал в четвертую корзину.

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По итогам жеребьевки было сформировано восемь групп – в каждую группу попали по одной команде из каждой корзины.

Согласно результатам жеребьевки, подопечные Александра Кучера попали в группу Е. Соперниками украинского коллектива по групповому раунду Лиги конференций стали: "АЗ Алкмар" (Нидерланды), "Аполлон" (Кипр), "Вадуц" (Лихтенштейн).

Результаты жеребьевки Лиги конференций 2022/2023

Группа А: "Истамбул Башакшехир", "Фиорентина", "Хартс", "РФШ",

Группа B: "Вест Хэм", "Стяуа", "Андерлехт", "Силькеборг".

Группа C: "Вильярреал", "Хапоэль Беэр-Шева", "Аустрия", "Лех".

Группа D: "Партизан", "Кельн", "Ницца", "Словацко".

Группа E: "АЗ Алкмар", "Аполлон", "Вадуц", "Днепр-1"

Группа F: "Гент", "Мольде", "Шемрок Роверс", "Юргорден".

Группа G: "Славия Прага", "Клуж", "Сивасспор", "Балкани".

Группа H: "Базель", "Слован", "Жальгіріс", "Пюник".

Календарь Лиги конференций 2022/2023

Тур 1: 8 сентября

Тур 2: 15 сентября

Тур 3: 6 октября

Тур 4: 13 октября

Тур 5: 27 октября

Тур 6: 3 ноября

Финал Лиги конференций УЕФА-2022/23 пройдет 7 июня 2023 года на стадионе "Синобо Стэдиум" в Праге.

Действующим победителем Лиги конференций является итальянская "Рома", которая победила в финале прошлого сезона нидерландский "Фейеноорд" со счетом 1:0.

Напомним, победитель Лиги конференций получит право на участие в групповом этапе Лиги Европы УЕФА следующего сезона.

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