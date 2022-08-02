Состоялась жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА.

Во вторник, 2 августа, состоялась жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.

Напомним, начиная с этой стадии в борьбу вступает формальный бронзовый призер прошлого сезона УПЛ - "Днепр-1".

Согласно результатам жеребьевки, соперником команды Александра Кучера в плей-офф раунде квалификации Лиги Европы станет победитель пары АЕК Ларнака (Кипр) - "Партизан" (Сербия).

Результаты жеребьевки раунда плей-офф Лиги Европы

"Днепр-1" (Украина) – Победитель АЕК Ларнака (Кипр) / "Партизан" (Сербия)

"Гент" (Бельгия) – "Омония" (Кипр)

"Аустрия" (Австрия) – Победитель "Фенербахче" (Турция) / "Словацко" (Чехия)

Победитель "Линфилд" (Северная Ирландия) / "Цюрих" (Швейцария) – "Хартс" (Шотландия)

Победитель "Марибор" (Словения) / ХИК (Финляндия) – "Силькеборг" (Дания)

Победитель "Мальме" (Швеция) / "Дюделанж" (Люксембург) – "Сивасспор" (Турция)

Проигравший "Карабах" (Азербайджан) / "Ференцварош" (Венгрия) – Победитель "Шэмрок Роверс" (Ирландия) / ﻿"Шкупи" (Сев. Македония)

Проигравший "Маккаби" Хайфа (Израиль) / "Аполлон" Лимассол (Кипр) - Победитель "Олимпиакос" (Греция) / ﻿"Слован" (Словакия)

Проигравший "Црвена Звезда" (Сербия) / "Пюник" (Армения) – Проигравший "Шериф" (Молдова) / "Виктория" Пльзень (Чехия)

Проигравший "Лудогорец" (Болгария)﻿ / "Динамо" Загреб (Хорватия) – Проигравший "Буде-Глимт" (Норвегия) / "Жальгирис" Вильнюс (Литва)﻿

Добавим, что матчи плей-офф квалификации Лиги Европы состоятся 18 и 25 августа.

Если "Днепр-1" победит своего соперника в раунде плей-офф, то выйдет в групповой этап Лиги Европы. В случае поражения продолжит выступления на групповом этапе Лиги Конференций. Жеребьевка групповых этапов еврокубков запланирована на 26 августа.

Ранее УНИАН сообщал, что своего потенциального соперника в плей-офф раунде квалификации Лиги чемпионов узнало киевское "Динамо".

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