Первый матч завершился победой "Славии" со счетом 3:0.

В четверг, 17 августа, состоится ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы-2023/24, в котором "Днепр-1" сыграет против "Славии".

Номинально домашний поединок из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину подопечные Александра Кучера проведут в словацком городе Кошице.

Первый матч команды сыграли неделю назад в Праге. Встреча завершилась разгромной победой чешского клуба со счетом 3:0.

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После поражения от "Славии" подопченые Александра Кучера сенсационно потеряли очки в рамках УПЛ. В рамках третьего тура чемпионата Украины "Днепр-1" сыграл вничью против "Миная" (1:1).

"Славия" находится на подьеме сейчас. Чешская команда не проигрывает уже 13 матчей, одержав 12 побед и один раз сыграв вничью. После встречи с "Днепром-1" коллектив из Праги выиграл в рамках чемпионата Чехии у "Млады Болеслав". После четырех туров у "Славии" 4 победы и 12 заработанных очков во внутреннем первенстве.

Днепр-1 - Славия: прогноз

Именно "Славия", по мнению аналитиков, является фаворитом ответного матча квалификации ЛЕ. Коэффициент а победу чешского клуба - 1,70. Триумф "Днепра-1" оценивается коэффициентом 4,80. Ничья - 3,90.

Коэффициент на проход "Днепра-1" в следующий раунд Лиги Европы - 32,00.

На гол "Днепра-1" в ответном матче против "Славии" принимаются ставки с коэффицентом 1,51. Гол чешского клуба оценивается коэффицентом 1,15.

Наиболее вероятным исходом матча в основное время, по мнению аналитиков, является победа пражского коллектива со счетом 1:0. Коэффициент на такой результат - 7,80.

Добавим, что победитель этого противостояния в 4-м раунде квалификации Лиги Европы сыграет против луганской "Зари". Проигравшая команда отправится в Лигу конференций, где сыграет в плей-офф квалификации с победителем пары "Лех" (Польша) - "Спартак" Трнава (Словакия).

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