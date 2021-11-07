Победный гол в составе гостей забил Довбик.

В воскресенье, 7 ноября, в рамках 14-го тура чемпионата Украины по футболу "Днепр-1" в гостях играл против "Ингульца".

Матч завершился минимальной победой "Днепра-1". Автором победного гола стал форвард сборной Украины Артем Довбик, отличившийся на 26-й минуте встречи.

Чемпионат Украины. 14 тур

"Ингулец" - "Днепр-1" - 0:1

Гол: Довбик, 26

"Ингулец": Гальчук, Опанасенко, Поспелов, Ковалев, Асмелаш, Шишка, Полегенько (Коваленко, 79), Коробенко (Бартулович, 80), Запорожец, Козак (Шарай, 72), Ситало (Гопей, 79).

"Днепр-1": Кожокару, Кравченко, Сваток, Логинов, Дубинчак, Пихаленок (Когут, 90), Игнатенко, Джурасек (Ди Франко, 49), Гуцуляк (Лучкевич, 75), Назаренко (Билл, 75), Довбик.

Предупреждения: Ковалев, Шишка — Дубинчак, Лучкевич.

Удален: Шишка, 34 (вторая желтая).

Видео гола:

Победа в этом поединке позволила "Днепру-1" сравняться по набранным баллам в турнирной таблице с "Ворсклой" и обойти луганскую "Зарю". В активе днепрян 28 баллов.

"Ингулец" с 9 заработанными очками находится в зоне вылета турнирной таблицы УПЛ - 14-я позиция.

В следующем туре УПЛ "Днепр-1" сыграет на своем поле против "Александрии", а "Ингулец" отправится в гости к "Минаю".

Украинская Премьер-лига: 14-й тур

14-й тур УПЛ проходит с 5 по 7 ноября.

В стартовом матче тура "Александрия" обыграла "Металлист 1925".

"Мариуполь" одержал вторую победу в чемпионате, одолев "Минай".

"Динамо" потерпело первое поражение в текущем чемпионате и первое в УПЛ за 363 дня - киевляне проиграли "Ворскле".

Автор: Владимир Медяник