Кучер и Красников могут покинуть "Металлист" ради "Днепра-1".

"Днепр-1" предложил главному тренеру "Металлиста" Александру Кучеру возглавить команду, а Евгению Красникову должность спортивного директора.

"У нас состоялся предварительный разговор. Но решение будет принято в течение дня-двух после консультаций с президентом клуба Александром Ярославским и болельщиками.

Если мы с Александром Кучером войдем в СК "Днепр-1", то начнем работать засучив рукава – иначе не умеем. Но не менее важно в этой ситуации спасти "Металлист". Соглашение об аренде "Днепром-1" наших игроков может обеспечить достойное финансирование харьковского клуба и его академии в сезоне-2022/23", – приводит слова Красникова Ютуб-канал ТаТоТаке.

Напомним, что "Металлист" поднялся из Первой лиги в УПЛ. "Днепр-1" на момент остановки чемпионата 24 февраля занимал третью позицию в УПЛ - они сыграют в Лиге Европы в следующем сезоне.

Добавим, что Красников работал в "Днепре", когда команда добралась до финала Лиги Европы-2015. В 2018 году Красников начал работать в "Динамо", но покинул киевлян из-за "расхождений в видении стратегии развития". В последние годы функционер занимался возрождением харьковского "Металлиста", однако перспективы клуба пошатнулись после того, как его владелец оказался причастным к смертельному ДТП, а потом было широкомасштабное вторжение рф.

Игорь Йовичевич, тренировавший "Днепр-1", близок к назначению в "Шахтер".

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