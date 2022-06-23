18-летний полузащитник Егор Ярмолюк близок к переходу в английский "Брентфорд".

Талантливый футболист "Днепра-1" Егор Ярмолюк близок к завершению трансферного перехода в английский "Брентфорд".

18-летний талант накануне получил британскую визу, необходимую для работы в Англии. Ее выдают иностранным игрокам, которые провели необходимый процент матчей за национальную сборную своей страны, однако в случае с Егором в силу вступило исключение.

Ярмолюка признали "исключительным талантом", что позволяет получить рабочую визу без выполнения общих условий, сообщает Футбол 1/2/3.

Напомним, украинский журналист Игорь Цыганык ранее сообщил, что "Брентофрд" достиг соглашения с "Днепром-1" по переходу Ярмолюка.

"Стороны уже пришли к согласию. Осталось официально оформить этот документ. Остается минимальный процент того, что может произойти что-нибудь форс-мажорное и экстраординарное, но еще один украинский футболист будет выступать в составе клуба английской Премьер-лиги.

Цена за этого футболиста – примерно 1,5 млн евро сейчас согласовали между собой клубы. Хотя в начале "Брентфорд" предлагал втрое меньше, но во время переговоров удалось добиться такого согласия", – сказал Цыганык.

18-летний Егор Ярмолюк является воспитанником "Днепра-1" и с 2020 года выступает за основную команду клуба АПЛ. В сезоне 2021/22 хавбек наиграл 210 минут в 9 матчах за "Днепр-1" и забил один мяч.

Ранее УНИАН сообщал, что "Брентфорд" хотел усилить состав еще одним украинским футболистом - полузащитником "Шахтера" Михаилом Мудриком.

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