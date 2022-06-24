Игор Йовичевич сменит Роберто Де Дзерби на посту главного тренера "горняков".

Хорватский специалист Игор Йовичевич, который сейчас возглавляет "Днепр-1", в ближайшее время примет донецкий "Шахтер".

Об этом сообщает украинский футбольный журналист Роман Бебех в своем Телеграм-канале.

"Игорь Йовичевич на 99,9% возглавит донецкий "Шахтер"!

Лига чемпионов - главный аргумент. Ждем официальной информации", - говорится в сообщении.

Не исключено, что назначению помог директор "Шахтера" по футболу Дарио Срна из Хорватии.

Ожидается, что на должности Йовичевич сменит Роберто Де Дзерби, который из-за войны, скорее всего, покинет клуб. "Горняки" постепенно распродают своих легионеров и в следующем сезоне сделают ставку на украинских игроков.

Напомним, "Шахтер" сыграет в групповом раунде Лиги чемпионов 2022/2023. Это произошло благодаря проходу "Ливерпуля" в финал нынешнего турнира и отстранению российских команд от еврокубков.

Игор Йовичевич: карьера

48-летний хорват Игор Йовичевич работает с "Днепром-1" с осени 2020 года.

В сезоне 2021/22 команда под его руководством занимала 3-е место, и хотя чемпионат не был окончен, "Днепр-1" получил право сыграть в квалификации Лиги Европы, гарантировав себе еврокубковую осень.

В Украине Йовичевич также работал с львовскими "Карпатами".

Кроме того, хорват возглавлял словенский "Целе" и Динамо Загреб из Хорватии.

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