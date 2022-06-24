Хорватский специалист Игор Йовичевич, который сейчас возглавляет "Днепр-1", в ближайшее время примет донецкий "Шахтер".
Об этом сообщает украинский футбольный журналист Роман Бебех в своем Телеграм-канале.
"Игорь Йовичевич на 99,9% возглавит донецкий "Шахтер"!
Лига чемпионов - главный аргумент. Ждем официальной информации", - говорится в сообщении.
Не исключено, что назначению помог директор "Шахтера" по футболу Дарио Срна из Хорватии.
Ожидается, что на должности Йовичевич сменит Роберто Де Дзерби, который из-за войны, скорее всего, покинет клуб. "Горняки" постепенно распродают своих легионеров и в следующем сезоне сделают ставку на украинских игроков.
Напомним, "Шахтер" сыграет в групповом раунде Лиги чемпионов 2022/2023. Это произошло благодаря проходу "Ливерпуля" в финал нынешнего турнира и отстранению российских команд от еврокубков.
Игор Йовичевич: карьера
- 48-летний хорват Игор Йовичевич работает с "Днепром-1" с осени 2020 года.
- В сезоне 2021/22 команда под его руководством занимала 3-е место, и хотя чемпионат не был окончен, "Днепр-1" получил право сыграть в квалификации Лиги Европы, гарантировав себе еврокубковую осень.
- В Украине Йовичевич также работал с львовскими "Карпатами".
- Кроме того, хорват возглавлял словенский "Целе" и Динамо Загреб из Хорватии.