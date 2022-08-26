"Динамо" и "Днепр-1" узнают сегодня своих соперников на групповом этапе еврокубков.

Определились все команды, которые сыграют на групповом этапе Лиги Европы УЕФА сезона-2022/2023.

Единственным представителем Украины на этой стадии турнира является киевское "Динамо", которое накануне вылетело из плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Киевляне по сумме двух матчей уступили португальской "Бенфике".

"Бело-синие" благодаря своему рейтингу попали в первую корзину. Поэтому подопечные Мирчи Луческу не сыграют против команд, которые тоже в первой корзине. "Динамо" в соперники получит по команде из второй, третьей и четвертой корзины.

Полностью список участников группового этапа Лиги Европы УЕФА выглядит следующим образом:

Первая корзина: "Манчестер Юнайтед", "Рома", "Арсенал", "Лацио", "Брага", "Црвена Звезда", "Динамо", "Олимпиакос".

Вторая корзина: "Фейеноорд", "Ренн", ПСВ, "Монако", "Реал Сосьедад", "Карабах", "Мальме", "Лудогорец".

Третья корзина: "Шериф", "Бетис", "Митьюлланд", "Буде-Глимт", "Ференцварош", "Унион", "Фрайбург", "Фенербахче".

Четвертая корзина: "Нант", ХИК, "Штурм", АЕК Ларнака, "Омония", "Цюрих", "Юнион Сент-Жиллуа", "Трабзонспор".

Жеребьевка Лиги Европы-2022/2023: трансляция

Жеребьевка группового раунда Лиги Европы состоится 26-го августа в 14:00 по киевскому времени. В прямом эфире посмотреть жеребьевку в Украине можно будет на медиасервисе MEGOGO, а также на Volia TV.

Добавим, что сегодня также состоится жеребьевка группового этапа Лиги конференций. Украину в этом турнире представляет "Днепр-1". Жеребьевка Лиги конференций начнется в 15:30. "Днепр-1" будет в четвертой корзине.

Напомним, 25 августа состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА-2022/2023. Своих соперников по группе узнал единственный представитель Украины на этой стадии - донецкий "Шахтер".

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