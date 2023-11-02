Битва грандов украинского футбола состоится 3 ноября в столице Украины.

В пятницу, 3 ноября, состоится центральный поединок 13-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором "Динамо" сыграет против донецкого "Шахтера".

Встреча команд пройдет на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского в Киеве.

Киевское "Динамо" идет на 7-й позиции в турнирной таблице чемпионата Украины. В активе "бело-синих" 16 набранных очков. В прошлом туре УПЛ команда Мирчи Луческу сыграла вничью против "Колоса". Отметим, что "Динамо" не может выиграть в рамках УПЛ в трех играх подряд (ничья и два поражения).

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Донецкий "Шахтер" занимает в турнирной таблице УПЛ четвертое место. В активе "горняков" 21 очко. В прошлом матче чемпионата Украины дончане под руководством Дарио Срны разгромили черкасский ЛНЗ (3:0).

К матчу против киевлян "Шахтер" готовит уже новый тренер - Марино Пушич. Боснийский специалист был назначен на эту должность 24 октября. Для Пушича матч против "Динамо" станет дебютным в рамках Украинской Премьер-лиги.

Отметим, что под руководством боснийца "Шахтер" сыграл уже две игры: поражение в Лиге чемпионов от "Барселоны" (1:2) и разгромная победа в Кубке Украины над "Викторией" (3:0).

Динамо - Шахтер: прогноз

Фаворитом поединка по мнению аналитиков является донецкий "Шахтер". Ставки на победу "горняков" принимаются с коэффициентом 1,82. Победа "Динамо" оценивается коэффициентом 4,30. Ничья - 3,75.

На гол подопечных Мирчи Луческу в игре против "Шахтер" можно сделать ставку с коэффициентом 1,49. Гол "горняков" - 1,18.

Наиболее вероятным результатом этой встречи эксперты считают победу "Шахтера" со счетом 1:0. На такой результат можно сделать ставку с коэффициентом 7,50.

Добавим, что в прошлом сезоне матч "Динамо" и "Шахтера" в Киеве завершился вничью со счетом 1:1. Номинально домашний матч "горняки" выиграли со счетом 3:1.

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