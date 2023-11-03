Йожеф Сабо уверен, что "Шахтер" выиграет у "Динамо".

В пятницу, 3 ноября, в центральном поединке 13-го тура Украинской Премьер-лиги "Динамо" примет "Шахтер".

Легендарный в прошлом футболист и бывший тренер киевского клуба Йожеф Сабо поделился своим прогнозом на поединок грандов украинского футбола. По мнению эксперта, победа в этой игре достанется донецкому клубу, поскольку на сегодняшний день "горняки" сильнее "бело-синих".

"Игра должна быть интересной. Луческу имеет большой опыт, которого нет ни у одного действующего тренера в Украине. Я думаю, что "Динамо" закроется у своих ворот и будет ждать ошибки "Шахтера", чтобы поймать "горняков" на контратаке. Киевляне не смогут играть в открытый футбол, потому что игроки в "Шахтере" лучше.

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Луческу в "Динамо" всегда использует такую тактику против сильных команд. А "Шахтеру" нужно выигрывать, они борются за чемпионство. Думаю, что "горняки" выиграют со счетом 2:0. Донецкая команда просто сильнее, и я не вижу, за счет чего "Динамо" сможет им помешать одержать победу", - приводит слова Сабо "Украинский футбол".

Добавим, что киевское "Динамо" занимает 7-е место в турнирной таблице УПЛ с 16 баллами в активе. "Шахтер" набрал 21 очко и идет на 4-й позиции. Лидирует в чемпионате "Кривбасс" - 26 очков.

Отметим, что "Динамо" не побеждает "Шахтер" в рамках УПЛ с сезона-2020/21. В апреле 2021 года "бело-синие" выиграли со счетом 1:0 благодаря голу Карлоса Де Пены с пенальти.

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