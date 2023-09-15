В последнее время Сидклей тренировался с "Динамо" U-19, Мирча Луческу не хотел видеть его в первой команде.

Бразильский защитник Сидклей больше не является игроком "Динамо", сообщает официальный сайт клуба.

"Динамо" и левый защитник расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Ранее сам футболист сообщил, что покидает клуб.

30-летнего бразильца "Динамо" купило в "Атлетике Паранаэнсе" летом 2018 года за 5 миллионов евро.

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С тех пор Сидклей забил 3 гола и отдал 1 ассист в 36 матчах за киевлян. За этот период он также играл на правах аренды за бразильские "Коринтианс" и "Куябу", а также за греческий ПАОК и болгарский ЦСКА.

В последнее время Сидклей тренировался с "Динамо" U-19. Мирча Луческу на него не рассчитывал.

Напомним, недавно капитан "Динамо" Сергей Сидорчук покинул киевский клуб и присоединился к бельгийскому "Вестерло".

Также именитый полузащитник Денис Гармаш в начале сентября покинул "Динамо" и стал игроком хорватского "Осиека".

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