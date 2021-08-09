Денис Попов получил травму передней крестообразной связки.

Центральный защитник "Динамо" и сборной Украины Денис Попов ближайшие 6 месяцев не сможет помочь партнерам по команде. Из-за тяжелой травмы 22-летний футболист будет вне игры ориентировочно полгода.

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

Дениса уже прооперировали после того, как он получил травму крестообразной связки в матчи второго тура УПЛ против "Вереса".

Отметим, что Попов является чемпионом мира в составе молодежной сборной Украины U-20. Напомним, что Денис демонстрировал ранее свой стальной пресс "как у Роналду".

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Автор: Артем Будрин