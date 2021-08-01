Киевляне без проблем разобрались с новичком Украинской Премьер-лиги.

Киевское "Динамо" в рамках 2-го тура УПЛ обыграло "Верес". Для чемпионов Украины это был первый матч в новом сезоне - их поединок 1-го тура был перенесен.

Уже в первые шесть минут матча динамовцы забили два раза, причем оба после ударов головой. Отличились Денис Попов и Денис Гармаш. А перед перерывом Александр Тымчик обыграл соперника и точно пробил в ближний угол.

Под конец матча гол "Вереса" был не засчитан из-за офсайда, а Виктор Цыганков увеличил преимущество киевлян, реализовав пенальти.

Отметим, что из-за простуды главный тренер "Динамо" Мирча Луческу наблюдал за игрой с трибуны.

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"Динамо" - "Верес" - 4:0.

Голы: Попов, 4, Гармаш, 6, Тымчик, 42, Цыганков, 86 (с пенальти)

"Динамо": Бущан, Тымчик, Попов (Забарный, 34), Сирота, Миколенко, Андриевский (Сидорчук, 46), Шапаренко, Караваев (Цыганков, 46), Буяльский, Де Пена (Родригес, 46), Гармаш (Кулач, 62)

"Верес": Когут, Солдат, Мирошник, Гончаренко (Махнев, 62), Немчанинов, Е. Пасич (Дахновский, 46), Полюлях, Кучеров, Г. Пасич, Гегедош (Гечев, 56), Сергийчук (Панасенко, 46)

Предупреждение: Немчанинов

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Украинская Премьер-Лига: 2-й тур

Автор: Антон Дударь