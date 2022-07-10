Киевское "Динамо" вместе со всеми оплакивает потерю Сергея Баланчука. Бывший футболист в составе украинской армии защищал Донбасс от российских оккупантов и погиб под Бахмутом Донецкой области в результате артиллерийского обстрела.
"С грустью и скорбью узнали о том, что на фронте, защищая Украину от российской агрессии, погиб воспитанник "Динамо", защитник Сергей Баланчук, воевавший в рядах ВСУ. Сергей выступал за наш клуб с 1992 по 1999 годы.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким Сергея Баланчука. Не забудем эту жертву и не простим оккупантам ни одной смерти украинских воинов.
Вечная память и слава всем, кто пал за мирное небо Украины, защищая нашу независимость, свободу и демократические ценности", - говорится в заявлении на официальном сайте "Динамо".
Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже 137-й день.
Накануне министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт сообщил, что с начала войны россияне убили 100 украинских спортсменов и тренеров. Более 3 тысяч спортсменов с оружием защищают Украину и всю Европу.
Сергей Баланчук: что известно
- Баланчук - воспитанник киевского "Динамо". Он прошел футбольный класс школы №170 на Оболони вместе с Александром Шовковским, Владиславом Ващуком и Сергеем Федоровым.
- Баланчук играл за "Динамо", "Динамо-2", полтавскую "Ворсклу" и харьковский "Металлист". Также он выступал за израильский "Маккаби Хайфа". С последними он выиграл Кубок Израиля.
- Баланчук играл на позиции защитника. Провел две игры за молодежную сборную Украины (U-21).
- После завершения карьеры Баланчук получил образование правозащитника и работал по специальности. Сергей был судьей третейского суда при Ассоциации украинских банков.
- С началом военной агрессии России встал на защиту Украины.