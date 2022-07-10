Сергей Баланчук выступал за "Динамо" с 1992 по 1999 годы.

Киевское "Динамо" вместе со всеми оплакивает потерю Сергея Баланчука. Бывший футболист в составе украинской армии защищал Донбасс от российских оккупантов и погиб под Бахмутом Донецкой области в результате артиллерийского обстрела.

"С грустью и скорбью узнали о том, что на фронте, защищая Украину от российской агрессии, погиб воспитанник "Динамо", защитник Сергей Баланчук, воевавший в рядах ВСУ. Сергей выступал за наш клуб с 1992 по 1999 годы.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Сергея Баланчука. Не забудем эту жертву и не простим оккупантам ни одной смерти украинских воинов.

Вечная память и слава всем, кто пал за мирное небо Украины, защищая нашу независимость, свободу и демократические ценности", - говорится в заявлении на официальном сайте "Динамо".

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже 137-й день.

Накануне министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт сообщил, что с начала войны россияне убили 100 украинских спортсменов и тренеров. Более 3 тысяч спортсменов с оружием защищают Украину и всю Европу.

Сергей Баланчук: что известно