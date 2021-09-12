Поединок обслужит опытный английский рефери.

Матч первого тура Лиги чемпионов между киевским "Динамо" и лиссабонской "Бенфикой" рассудит 42-летний английский арбитр Энтони Тейлор.

Об этом сказано на официальном сайте УЕФА.

Боковыми судьями назначены Гэри Бесуик и Адам Нанн. Четвертый арбитр - Крейг Поусон.

Крис Кеван будет работать на системе VAR, а ему поможет в этом Джарред Джилетт. Все судьи, кроме Джилетта, являются гражданами Англии. А последний является австралийцем, хоть и работает в АПЛ.

Заметим, что Тейлор работал в текущем сезоне на матче донецкого "Шахтера". "Горняки" при судействе англичанина одержали положительный результат в ответном матче квалификации Лиги чемпионов с французским "Монако".

Динамо - Бенфика: перед матчем

Противостояние между украинским и португальским клубом начнется 14 сентября в 22:00. Вместе с "Динамо" и "Бенфикой" в группе E также выступают "Барселона" и "Бавария".

Динамовцы потеряли перед игрой своего форварда, который заболел коронавирусом.

"Динамо" и "Бенфика" встречались ранее 4 раза: трижды побеждали лиссабонцы и однажды киевляне. Последний раз команды играли между собой в Лиге чемпионов в сезоне 2016/17. Тогда "Бенфика" дома выиграла со счетом 1:0, а в Киеве сыграла еще убедительнее - 2:0.

Экс-нападающий "Динамо" Роман Яремчук сейчас защищает цвета "Бенфики" и для него этот матч будет принципиальным. В последнем поединке чемпионата Португалии Роман отметился очередным забитым мячом.

Автор: Артем Будрин