Виктор Цыганков начнет матч в основном составе / фото ФК Динамо Киев

Во вторник, 23 ноября, в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Динамо" будет принимать дома "Баварию". 

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Динамо - Бавария.

Мирча Луческу и Юлиан Нагельсманн объявили стартовые составы на поединок:

"Динамо": Бущан, Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Де Пена, Цыганков, Шкурин

Запасные: Бойко, Вербич, Шепелев, Эрик Рамирес, Шабанов, Леднев, Андриевский, Гармаш, Караваев, Витиньо, Кулач, Антюх

"Бавария": Нойер, Дэвис, Люка Эрнандес, Куасси, Павар, Толиссо, Мюллер, Горецка, Сане, Коман, Левандовски

Запасные: Ульрайх, Фрюхтль, Ричардс, Сарр, Марк Рока, Тилльман

Игра начнется в 19: 45.

Динамо - Бавария: перед матчем

Автор: Артем Будрин