Во вторник, 23 ноября, в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Динамо" будет принимать дома "Баварию".
УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Динамо - Бавария.
Мирча Луческу и Юлиан Нагельсманн объявили стартовые составы на поединок:
"Динамо": Бущан, Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Де Пена, Цыганков, Шкурин
Запасные: Бойко, Вербич, Шепелев, Эрик Рамирес, Шабанов, Леднев, Андриевский, Гармаш, Караваев, Витиньо, Кулач, Антюх
"Бавария": Нойер, Дэвис, Люка Эрнандес, Куасси, Павар, Толиссо, Мюллер, Горецка, Сане, Коман, Левандовски
Запасные: Ульрайх, Фрюхтль, Ричардс, Сарр, Марк Рока, Тилльман
Игра начнется в 19: 45.
Динамо - Бавария: перед матчем
- Турнирное положение в группе Е перед матчами 5-го тура: "Бавария" (12 очков), "Барселона" (6 очков), "Бенфика" (4 очка), "Динамо" (1 очко).
- Во втором туре немецкая команда разгромила киевлян, забив 5 голов.
- Перед встречей с "Баварией" динамовцы в рамках УПЛ обыграли "Черноморец" (6:1). А немецкий клуб в своем национальном первенстве сенсационно проиграл "Аугсбургу" (1:2).
- Перед этой игрой "Бавария" осталась сразу без восьмерых игроков.
- Обслужит поединок турецкая бригада арбитров во главе с Халилом Мелером.