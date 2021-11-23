Йожеф Сабо выразил мнение, что "Бавария" вновь обыграет киевлян.

Экс-нападающий "Динамо" Максим Шацких и экс-тренер сборной Украины Йожеф Сабо поделились своими ожиданиями от предстоящей встречи киевлян с "Баварией".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" - "Бавария".

Специалистов цитирует meta-ratings.com.ua.

Шацких выразил мнение, что динамовцы могут рассчитывать на положительный результат в матче с "Баварией".

"Могут. Почему нет? Главное, чтобы были дисциплина, выполнение установки и самоотдача", - сказал Шацких, отметив, что киевляне должны выложиться по максимуму перед своими болельщиками.

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Он также выразил мнение, что "Бавария" не собирается дарить очки "Динамо", несмотря на то, что уже гарантировала себе выход в плей-офф ЛЧ:

"У "Баварии" есть немаленькие потери в составе. Хотя, понятно, у "Баварии" приличная скамейка запасных. Им есть, кем заменить любого футболиста. Но качество игры, наверное, немножко будет отличаться. И Нагельсман сказал, что потери есть, но "Бавария" постарается исправиться за поражение от "Аугсбурга". Он сказал, что мюнхенцы дарить очки никому не собираются. Лига чемпионов есть Лига чемпионов и мотивация у них есть. "Бавария" на каждый матч выкладывается по максимуму".

Сабо считает, что "Бавария" выиграет у "Динамо":

"Киевлянам нужно постараться хотя бы занять третье место в группе. Но "Бавария" очень сильная команда. Там есть два полноценных состава. То, что мюнхенцы проиграли матч Бундеслиги "Аугсбургу" (1:2), это тем более их обозлит. Я уверен, что "Бавария" выиграет у "Динамо". Киевляне сейчас где-то уставшие. А победа динамовцев 6:1 над "Черноморцем" - это не показатель. Это комедия. Этого не должно быть в нашем футболе!"

"А то, что "Бавария" у "Динамо" выиграет, я уверен. Они сильнее нас. Никуда от этого не деться", - добавил Сабо.

Он выразил мнение, что "Динамо" может вновь не забить в Лиге чемпионов:

"У Луческу на международной арене в матчах с сильными командами одна тактика. Когда он пришел в клуб и занялся защитой, в принципе он правильно сделал. Луческу выжал все из киевских футболистов. Выжать он больше ничего не может. Поэтому, я считаю, что динамовцы будут защищаться. И, может быть, где-то на контратаке киевляне забьют. Но навряд ли".

Динамо - Бавария: перед матчем

Автор: Антон Дударь