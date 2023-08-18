Между футболистами возникла потасовка после поединка на фоне конфликта с баннером "Азова".

Фанаты греческого "Ариса" после поражения их команды киевскому "Динамо" начали кричать лозунги в поддержку президента России Владимира Путина.

После победной для киевлян серии пенальти вратарь Георгий Бущан побежал в сектор с греческими болельщиками и начал жестами показывать букву "А", которая означала "Азов". Это был ответ греческим ультрас, которые на первом матче вывесили баннер с призывом уничтожить "нацистский Азов".

После финального свистка началась потасовка между игроками обеих команд.

Главный тренер "Ариса" Апостолос Терзис на пресс-конференции после матча осудил действия "динамовцев".

"Мы здесь, чтобы предотвратить насилие, а не подстрекать его. Для такого большого клуба с такими великими футболистами стыдно подходить к болельщикам соперника и жестикулировать. Вам незачем ходить к ним и жестикулировать. Браво нашим болельщикам. Мы выступаем против насилия и стараемся его предотвращать. То, что произошло - позор", - сказал Терзис.

Наставник киевлян Мирча Луческу тоже прокомментировал инцидент:

"Вы видели, какие баннеры вывесили греческие болельщики во время первого матча? Они были направлены против Украины. Я не мог остановить наших игроков. Я не поддерживаю этого и извиняюсь, но вы должны понимать наших футболистов. Потому что они видели баннеры фанатов "Ариса" против Украины, против военных. Реакция наших игроков стала следствием того, как вели себя фанаты "Ариса", - сказал Луческу.

Динамо - Арис: итоги матча

Первый матч "Арис" выиграл со счетом 1:0, но ответный поединок завершился триумфом "бело-синих" со счетом 2:1. После дополнительных таймов была серия пенальти, в которой со счетом 6:5 одержали победу "динамовцы".

Таким образом "Динамо" пробилось в четвертый раунд квалификации Лиги конференций, где сыграет против турецкого "Бешикташа" 24 и 31 августа.

Вас также могут заинтересовать новости: