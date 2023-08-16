Первый матч команд завершился победой греческого клуба со счетом 1:0.

В четверг, 17 августа, киевское "Динамо" сыграет ответный матч против греческого клуба "Арис" в рамках третьего раунда квалификации Лиги конференций УЕФА сезона-2023/24.

Из-за полномасштабного вторжения войск РФ в Украину номинально домашний матч "бело-синие" сыграют на стадионе "Джулешти" в румынском Бухаресте.

Главным арбитром поединка назначен 34-летний австриец Себастьян Гисхамер. Его помощниками будут Роланд Ридель и Сантино Шрайнер. Обязанности четвертого рефери исполнит Вальтер Альтман.

Видео дня

Первый матч команд в Греции завершился минимальной победой "Ариса" (1:0). Единственный гол греческого клуба забил Луис Пальма, реализовавший пенальти на 69-й минуте встречи.

Таким образом, чтобы пройти в следующий раунд турнира, "Динамо" должно победить "Арис" с разницей в два мяча. В случае минимальной победы "бело-синих", будет назначено дополнительное время и, возможно, серия пенальти. В случае ничьей, в следующий раунд Лиги конференций выйдет "Арис".

Динамо - Арис: трансляция

Ответный поединок "Динамо" против "Ариса" на территории Украины в прямом эфире покажут телеканал 2+2 и Youtube-канал FootballHub.

Кроме того, трансляция этой встречи будет доступна на платформе "Киевстар ТВ" и на официальном Youtube-канале "Динамо".

Напомним, победитель противостояния "Динамо" - "Арис" выйдет в раунд плей-офф Лиги конференций, где сыграет против победителя пары "Бешикташ" – "Нефтчи". Первый поединок этих команд завершился уверенной победой турецкого гранда со счетом 3:1.

Вас также могут заинтересовать новости: