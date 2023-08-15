"Динамо" попытается взять реванш у "Ариса" за поражение в первой игре в Греции.

В четверг, 17 августа, состоится ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги конференций УЕФА, в котором киевское "Динамо" сыграет против греческого "Ариса".

Встреча команд пройдет на стадионе "Джулешти" в румынском Бухаресте. Главным арбитром поединка назначен 34-летний австрийский рефери Себастьян Гисгамер.

Первый матч команды сыграли неделю назад в Греции. "Арис" одержал победу на киевским клубом со счетом 1:0. Единственный гол в игре был забит с сомнительного пенальти.

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Динамо - Арис: прогноз букмекеров

Фаворитом поединка, по мнению аналитиков является киевское "Динамо". Победа подопечных Мирчи Луческу оценивается коэффицентом 1,80. На триумф "Ариса" ставки принимаются с коэффициентом 4,80. Ничья - 3,45.

При этом, на проход в следующую раунд Лиги конференций выше шансы у греческого коллектива - 1,63. Итоговый успех "Динамо" оценивается коэффициентом 2,28.

Наиболее вероятным исходом матча "Динамо" - "Арис" в основное время, по мнению экспертов, является победа украинского клуба со счетом 1:0. Ставки на такой результат принимаются с коэффицентом 6,40.

Добавим, что победитель этого противостояния выйдет в раунд плей-офф квалификации Лиги конференций, где сыграет против победителя дуэли "Бешикташ" - "Нефтчи". Для проигравшей команды еврокубковый сезон завершится.

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