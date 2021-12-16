Бывший игрок "Лестера" теперь будет искать новый клуб.

Португальский футбольный клуб "Маритиму" расторг договор с брунейским хавбеком Фаиком Болкиахом.

Об этом сообщается на официальном сайте команды.

"Мы благодарим игрока за усилия и преданность, которые он проявил во время пребывания в нашем клубе, и искренне желаем ему профессионального и личного успеха", – говорится в сообщении пресс-службы "Маритиму".

За период своего пребывания в "Маритиму" Фаик Болкиах ни разу не появился на поле в составе основной команды.

23-летний игрок пока не прокомментировал свой уход из команды и пока непонятно, будет ли он продолжать профессиональную карьеру.

Читайте также"За одну игру получали столько, что людям нужно работать годами": легенда Металлиста рассказал об астрономических заработках футболистовФутболист известен, прежде всего, тем, что является одним из наследников султана Брунея Хассанала Балкиаха, состояние которого оценивается более чем в $ 20 млрд, по информации Marca и Mirror.

Фаик Джеффри Болкиах родился 9 мая 1998 года в Лос-Анджелесе. Имеет гражданство США и Брунея, за сборную которого выступает с 2016 года и является ее капитаном.

Свою футбольную карьеру Фаик начинал в академии "Саутгемптона", после чего некоторое время провел в молодежных командах "Арсенала" и "Челси". Первый профессиональный контракт игрок получил от "Лестера". Затем в 2020 году перебрался в португальский "Маритиму".

Основной позицией считается место вингера, может играть и справа, и слева. Помимо футбола увлекается баскетболом, верховой ездой и плаванием.

С самого детства Фаика окружала роскошь. Его отец владел сумасшедшим парком из 2300 автомобилей, а с седьмым днем рождения парня поздравлял лично Майкл Джексон. Тогда звезде поп-музыки заплатили около 12 миллионов долларов.

А в прошлом году Болкиах похвастался у себя в Instagram совместным фото с королевой Елизаветой.

В качестве домашнего животного в Брунее у Фаика живет тигр, которого он взял еще котенком. Является суннитом и не имеет татуировок. На аккаунт игрока в Инстаграме подписано более 200 тыс. человек.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Владимир Медяник