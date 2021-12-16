Команда украинского форварда разгромила соперника.

В среду, 15 декабря, в матче третьего тура Кубка лиги Португалии "Бенфика" на своем поле обыграла "Ковилью" со счетом 3:0 и пробилась в полуфинал турнира.

Кубок португальской лиги

Группа А, 3-й тур

"Бенфика" - "Спортинг Ковилья" - 3:0

Голы: Сеферович, 28, Нуньес, 68 (пен), 73

Украинский форвард Роман Яремчук только восстановился после переутомления мышц, поэтому Жорже Жезуш оставил его в запасе. Однако во втором тайме при счете 1:0 тренер "Бенфики" все же решил рискнуть и выпустил украинца на поле. Яремчук сам не забил, однако помог своей команде добыть победу и выйти в следующий раунд турнира.

Обзор матча:

До конца года у Яремчука будут шансы показать себя. Команде предстоит дважды сыграть с "Порту" - в чемпионате и Кубке Португалии.

Отметим, в нынешнем сезоне Яремчук провел 20 матчей за "орлов" во всех турнирах, забил пять мячей и оформил четыре результативные передачи.

Кубок португальской лиги: что нужно знать

Кубок португальской лиги имеет специфический формат. Есть 4 группы по 3 команды, однако в плей-офф выходит только одна.

"Бенфика" позволила себе расписать ничью с "Гимарайншем", поэтому в последнем туре была обязана побеждать с разницей в минимум 3 гола и ей это удалось.

В полуфинал турнира вышли: "Бенфика", "Спортинг", "Боавишта" и "Санта Клара".

Автор: Владимир Медяник