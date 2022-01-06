В четверг, 6 января, в рамках 20-го тура чемпионата Италии по футболу "Дженоа" под руководством украинского тренера Андрея Шевченко противостоял "Сассуоло". Игра проходила на стадионе "Мапей - Читта дель Триколоре" и завершилась вничью.
Счет в поединке открыли футболисты "Дженоа", на 7-й минуте игры результативным ударом отличился Маттиа Дестро. На 55-й минуте игры Доменико Беррарди удачно сыграл но подбирании в чужой штрафной и сравнял счет в противостоянии.
"Сассуоло" – "Дженоа" - 1:1
Голы: Берарди, 55 – Дестро, 7
"Сассуоло": Консильи, Рожерио, Феррари, Кирикеш, Тольян, Лопес, Харруи, Кириякопулос (Мюлдюр, 84), Распадори, Берарди, Дефрель (Самели, 87).
"Дженоа": Сиригу, Васкес, Бани, Хефти (Фарес, 64), Ванхусден, Эрнани (Мелегони, 64), Бадель, Портанова (Кассата, 84), Камбиассо, Дестро (Пандев, 75), Экубан (Кайседо, 84).
Предупреждения: Распадори, 21, Рожерио, 85, Лопес, 90+3
Под руководством Андрея Шевченко "Дженоа" не смог выиграть ни одного матча в чемпионате Италии, пять раз "грифоны" проиграли и трижды сыграли вничью.
Читайте такжеДженоа Шевченко арендовал футболиста из клуба АПЛРанее были сыграны еще три матча 20-го тура Серии А: "Кальяри" на выезде обыграл "Сампдорию" (2:1), "Лацио" и "Эмполи" сыграли вничью (3:3), а "Венеция" в родных стенах проиграла "Вероне" (1:2).
"Дженоа": результаты под руководством Шевченко
- Андрей Шевченко возглавил "Дженоа" 7 ноября, сменив на этом посту Давиде Баллардини. Украинский тренер подписал контракт до лета 2024 года.
- В восьми матчах Серии А под руководством Шевченко "Дженоа" удалось набрать лишь 3 очка.
- Ранее "Дженоа" проиграл "Лацио" (1:3), "Сампдории" (1:3), "Ювентусу" (0:2), "Милану" (0:3) и "Роме" (0:2), а также сыграл вничью с "Удинезе" (0:0) и "Аталантой" (0:0).
- "Дженоа" опустился по итогам 20-го тура на 19-е место в турнирной таблице Серии А, находясь в зоне вылета.
- Свою первую победу Шевченко удалось одержать лишь в шестом матче в Кубке Италии - "Дженоа" одолел "Салернитану" со счетом 1:0.