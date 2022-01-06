"Дженоа" открыл счет в игре, но не смог удержать преимущество.

В четверг, 6 января, в рамках 20-го тура чемпионата Италии по футболу "Дженоа" под руководством украинского тренера Андрея Шевченко противостоял "Сассуоло". Игра проходила на стадионе "Мапей - Читта дель Триколоре" и завершилась вничью.

Счет в поединке открыли футболисты "Дженоа", на 7-й минуте игры результативным ударом отличился Маттиа Дестро. На 55-й минуте игры Доменико Беррарди удачно сыграл но подбирании в чужой штрафной и сравнял счет в противостоянии.

"Сассуоло" – "Дженоа" - 1:1

Голы: Берарди, 55 – Дестро, 7

"Сассуоло": Консильи, Рожерио, Феррари, Кирикеш, Тольян, Лопес, Харруи, Кириякопулос (Мюлдюр, 84), Распадори, Берарди, Дефрель (Самели, 87).

"Дженоа": Сиригу, Васкес, Бани, Хефти (Фарес, 64), Ванхусден, Эрнани (Мелегони, 64), Бадель, Портанова (Кассата, 84), Камбиассо, Дестро (Пандев, 75), Экубан (Кайседо, 84).

Предупреждения: Распадори, 21, Рожерио, 85, Лопес, 90+3

Под руководством Андрея Шевченко "Дженоа" не смог выиграть ни одного матча в чемпионате Италии, пять раз "грифоны" проиграли и трижды сыграли вничью.

Читайте такжеДженоа Шевченко арендовал футболиста из клуба АПЛРанее были сыграны еще три матча 20-го тура Серии А: "Кальяри" на выезде обыграл "Сампдорию" (2:1), "Лацио" и "Эмполи" сыграли вничью (3:3), а "Венеция" в родных стенах проиграла "Вероне" (1:2).

"Дженоа": результаты под руководством Шевченко