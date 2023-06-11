Сборная Германии сыграет против Украины свой 1000-й поединок в своей истории.

В понедельник, 12 июня, состоится товарищеский поединок между национальными сборными Германии и Украины.

Игра пройдет на стадионе "Везерштадион" в Бремене.

Главным арбитром встречи назначен греческий рефери Анастасиос Сидиропулос. Ему будут ассистировать: Райнхарт Буксбаум и Хасан Кула. Четвертый арбитр - Иоаннис Пападопулос.

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Эта игра станет дебютной для Сергея Реброва на посту главного тренера сборной Украины. Напомним, о назначении 49-летнего специалиста УАФ сообщила в среду, 7 июня.

Для сборной Германии этот поединок является историческим - это будет 1000-й матч в истории Бундестим. Наверняка немецкие футболисты будут выкладываться в этой игре на полную, играя перед родной публикой.

Германия - Украина: трансляция

Поединок сборных Германии и Украины в прямом эфире будет показан на местных телеканалах Суспильного (например Суспильне Киев, Суспильне Одесса), кроме OTT-сервисов.

Также прямая трансляция матча будет доступна на медиасервисе MEGOGO.

Начало поединка - в 19:00 по киевскому времени.

Добавим, что после встречи с Германией сборная Украины сыграет два поединка в рамках отбора на Евро-2024 по футболу: против Северной Македонии (16 июня) и Мальты (19 июня).

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