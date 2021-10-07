Хабиб Нурмагомедов пожелал украинскому футболисту удачи.

Российский экс-боец UFC Хабиб Нурмагомедов, который посетил футбольный матч вместе с игроком сборной Украины Александром Зинченко, опубликовал в сети фото с украинцем.

Снимок был опубликован на странице Нурмагомедова в Instagram.

"Желаю тебе удачи во всем, даже если это кому-то не нравится", - обратился Хабиб к Зинченко в подписи к фото.

Украинец ответил россиянину смайликами.

Напомним, что ранее Зинченко разместил у себя в Instagram фото с Хабибом, за что был раскритикован украинскими болельщиками.

Нурмагомедов - непобедимый экс-чемпион UFC в легком весе. Россиянин объявил о завершении карьеры в марте 2021 года.

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Автор: Антон Дударь