Хабиб Нурмагомедов и Александр Зинченко / фото instagram.com/zinchenko_96
Российский экс-боец UFC Хабиб Нурмагомедов, который посетил футбольный матч вместе с игроком сборной Украины Александром Зинченко, опубликовал в сети фото с украинцем.
Снимок был опубликован на странице Нурмагомедова в Instagram.
"Желаю тебе удачи во всем, даже если это кому-то не нравится", - обратился Хабиб к Зинченко в подписи к фото.
instagram.com/khabib_nurmagomedov
Украинец ответил россиянину смайликами.
instagram.com/khabib_nurmagomedov
Напомним, что ранее Зинченко разместил у себя в Instagram фото с Хабибом, за что был раскритикован украинскими болельщиками.
Нурмагомедов - непобедимый экс-чемпион UFC в легком весе. Россиянин объявил о завершении карьеры в марте 2021 года.