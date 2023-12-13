"Манчестер Сити" выиграл все шесть матчей в рамках группового турнира Лиги чемпионов.

В среду, 13 декабря, состоялся поединок шестого тура группового турнира Лиги чемпионов УЕФА, в котором "Црвена Звезда" принимала "Манчестер Сити".

Игра проходила "Райко Митич" в Белграде и завершилась зрелищной победой "горожан".

Счет в игре был открыт на 19-й минуте - полузащитник "Манчестер Сити" Майка Хемилтон забил с передачи Матеуса Нуньеша. На 62-й минуте преимущество "горожан" удвоил Оскар Бобб. Ассистировал ему Рико Льюис. На 76-й минуте игры Хван Ин Пом сократил отставание в счете, забив после передачи Османа Букари. На 85-й минуте Келвин Филлипс забил третий мяч "Сити", реализовав пенальти. На 90+1-й минуте Александар Катай забил второй гол "Црвены Звезды", сократив разрыв в счете. Однако на большее хозяев поля не хватило.

Видео дня

"Црвена Звезда" - "Манчестер Сити" - 2:3

Голы: Хван, 76, Катай, 90+1 - Хэмилтон, 19, Бобб, 62, Филлипс, 85, пен

"Црвена Звезда": Глазер, Неделькович (Кубич, 78), Джига, Спаич (Родич, 65), Драгович, Канга (Катай, 57), Мияйлович, Хван, Букари, Ндиайе (Миятович, 57), Олаинка (Лучич, 57)

"Манчестер Сити": Ортега, Льюис, Стоунз (Аке, 86), Аканджи, Гомес, Филлипс, Ковачич (Сусохо, 76), Хэмилтон, Нуньеш (Силва, 83) Грилиш (Фоден, 52), Бобб

Предупреждения: Спаич (45+1), Мияйлович (65) - Филлипс (52)

Обзор матча:

В другом матче этой группы немецкий "РБ Лейпциг" одержал победу над швейцарским "Янг Бойз" со счетом 2:1.

"РБ Лейпциг" - "Янг Бойз" - 2:1

Голы: Шешко 51, Форсберг 56 - Колли 53

"РБ Лейпциг": Гулачи, Хенрикс, Лукеба (Шлагер, 80), Симакан (Клостерманн, 59), Ленц, Кампль, Зайвальд, Карвалью, Форсберг (Симонс, 74), Поульсен (Опенда, 74), Шешко (Вернер, 74)

"Янг Бойз": фон Балльмос, Джанко, Лустенбергер, Аменда, Гарсия, Угринич (Малес, 70), Лаупер (Лакомы, 70), Ньяссе, Колли (Рудани, 82), Элиа (Жоэл Монтейру, 62), Нсаме (Ганвула, 62)

Предупреждения: Поульсен 70, Ленц 77 - Гарсия 33, Колли 81, Жоэл Монтейру 85

"Манчестер Сити" выиграл все шесть матчей в рамках группового этапа Лиги чемпионов и уверенно выиграл свою группу. "РБ Лейпциг" набрал 12 очков и занял второе место. На третьей строчке с 4 баллами финишировал "Янг Бойз". Замыкает квартет "Црвена Звезда" с 1 очков.

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