Сергей Стаховский поделился своим мнением о работе Луческу в "Динамо".

Украинский теннисист Сергей Стаховский поделился мыслями о румынском тренере Мирче Луческу, который возглавил киевское "Динамо" после многих лет работы в донецком "Шахтере".

– Если Луческу не выиграет чемпионат, вы простите ему это, дадите еще один шанс?

– Это не мне решать. Как болельщик я достаточно критически отношусь к его назначению, но должен отдать должное и непосредственно ему, как немолодому человеку, который прожил в Украине достаточно долгое время, построил себе определенный фан-клуб в донецком "Шахтере".

Читайте такжеАдские разборки в Лиссабоне: фанаты Динамо и Бенфики устроили массовую драку перед матчем ЛЧ (видео)Чтобы сделать такой шаг, нужно реально иметь яйца. Сколько бы денег ему не заплатили, это сильно ударило по его имиджу в "Шахтере". К тому же, он получил достаточно много негатива от болельщиков киевского "Динамо".

Поэтому сделать такой шаг и дать результат - это реально очень круто и невероятно мощно. Так что я не имею права его критиковать и говорить, дам ему шанс или нет.

Он уже сделал очень многое, потому что "Динамо" выиграло чемпионат. И сейчас киевлян идут вровень с "Шахтером", который по покупке и продаже игроков был намного активнее "Динамо" в этом сезоне, - сказал Стаховский в комментарии "Футбол 1/2/3".

Напомним, в среду, 8 декабря, киевское "Динамо" под руководством Луческу проиграло в гостях португальской "Бенфике" свой заключительный матч в групповом этапе Лиги чемпионов со счетом 2:0.

"Динамо" не смогло одержать ни одной победы на групповом этапе Лиги чемпионов 2021-2022. Киевляне проиграли все матчи, кроме домашней игры с "Бенфикой" в 1-м туре (0:0).

Окончательное положение команд в группе Е: "Бавария" - 18 очков, "Бенфика" - 8, "Барселона" - 7, "Динамо" - 1.

В УПЛ "Динамо" идет на второй позиции, имея одинаковое количество набранных очков с "Шахтером" по 44, но киевляне уступают в разнице голов.

В Кубке Украины "Динамо" обыграло "Мариуполь" и вышло в 1/4 финала турнира.

Свой следующий матч "бело-синие" сыграют 12 декабря на своем поле против "Зари" в рамках 18-го тура УПЛ. Это будет последний матч киевского клуба в этом году.

Автор: Владимир Медяник