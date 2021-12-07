Сенегальский вингер подписал соглашение с киевским грандом на 5 лет.

Сенегальский форвард молодежной команды "Динамо" Самба Диалло подписал новый контракт с киевским грандом.

Как сообщает официальный сайт "бело-синих", новое соглашение с 18-летним сенегальцем рассчитано на 5 лет.

Сейчас Диалло готовится в составе юношеской команды "Динамо" к решающему матчу групповой стадии Юношеской Лиги УЕФА против португальской "Бенфики".

Читайте такжеБенфика - Динамо: где смотреть матч Лиги чемпионовСамба перешел в "Динамо" в августе нынешнего года, подписав контракт на один год. На данный момент в чемпионате Украины среди юношеских команд сенегалец является лучшим бомбардиром "бело-синих", забив 10 мячей в 13 сыгранных матчах.

Также Диалло является лучшим бомбардиром Юношеской Лиги УЕФА. У него в активе пять голов – по данному показателю он делит первенство с англичанином Макети ("Манчестер Сити"), французом Гассамой (ПСЖ) и бельгийцем Сандрой ("Брюгге").

"Динамо" в Юношеской лиге УЕФА: что нужно знать

"Динамо" U-19, как и первая команда киевлян, выступает в группе с "Бенфикой", "Барселоной" и "Баварией".

"Динамо" одержало четыре победы в турнире при одной ничьей и с 13 очками уверенно лидирует в своей группе. Киевляне гарантировали себе выход в плей-офф турнира.

Победитель группы выйдет в 1/8 финала турнира, а команда, которая займет второе место - в 1/16 финала.

Свой следующий матч "Динамо" проведет 8 декабря - в гостях с "Бенфикой".

Автор: Владимир Медяник