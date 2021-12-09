"Динамо" заняло последнее место в группе с "Баварией", "Барселоной" и "Бенфикой".

В среду, 8 декабря, свой заключительный поединок в текущем еврокубковом сезоне сыграло "Динамо". В 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов киевляне в Лиссабоне проиграли "Бенфике".

Главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу подвел итоги выступлений на международной арене для своей команды.

"Я доволен качеством игры своей команды в этой сильнейшей группе со сложными соперниками. Но ни в коем случае не могу быть доволен результатами, потому что мы могли набрать и больше очков. Однако не стоит забывать, что вся наша задняя линия, все защитники – это молодые игроки, которым по 19-21 лет. Их молодость и отсутствие опыта пока что не способствуют качеству игры в обороне.

Не стоит забывать, что почти во всех матчах мы на равных играли с серьезными соперниками, грандами из нашей группы. Я доволен качеством игры и ростом своих игроков. Меня беспокоит одно – они начинают играть только после того, как исчезает давление после допущенных ошибок и пропущенных голов", - приводит слова Луческу официальный сайт "Динамо".

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"Динамо" не смогло одержать первую победу на групповом этапе Лиги чемпионов 2021-2022. Киевляне проиграли все матчи, кроме домашней игры с "Бенфикой" в 1-м туре (0:0).

Роман Яремчук забил свой первый гол в карьере на групповом этапе Лиги чемпионов.

"Динамо" в этой ЛЧ лишь один раз смогло забить гол - это сделал Денис Гармаш в ворота "Баварии".

"Бенфика" вышла в плей-офф ЛЧ, а "Барселона" проиграла "Баварии" в параллельном поединке (3:0) и опустилась в Лигу Европы.

Окончательное положение команд в группе Е: "Бавария" - 18 очков, "Бенфика" - 8, "Барселона" - 7, "Динамо" - 1.

Автор: Владимир Медяник