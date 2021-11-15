Сербская сборная в волевом стиле обыграла команду Криштиану Роналду.

Сборная Португалии на своем поле сенсационно уступила команде Сербии со счетом 1:2. Это был матч 10-го тура квалификации на чемпионат мира-2022.

Чтобы занять первую позицию, португальцам нужно было не проиграть сербам - ничья их устраивала. Но на 90-й минуте Александар Митрович забил победный мяч, который вывел сербов на мундиаль.

Португалия - Сербия - 1:2

Голы: Ренату Санчеш, 2 - Тадич, 33, Митрович, 90

Португалия: Патрисиу, Канселу, Фонте, Диаш, Мендеш, Санчеш (Невеш, 84), Данилу (Андре Силва, 90+2), Моутинью (Пальинья, 64), Роналду, Жота (Феликс, 84), Б. Силва (Фернандеш 64)

Сербия: Райкович, Миленкович, Велькович (Спаич, 65), Павлович, Живкович (Радонич, 69), Лукич, Гудель (А. Митрович, 46), Милинкович-Савич, Костич (Йович, 90), Тадич, Влахович

Видео обзор матча

Турнирное положение в группе А по итогам отбора

Сербы набрали 20 очков и заняли первую строчку в итоговой таблице группы А. Они гарантировали себе место на ЧМ-2022 в Катаре.

Португалия финишировала второй с 17 очками и теперь сыграет в плей-офф (стыковых матчах) весной 2022 года за право поехать на мундиаль.

В группе А также были Ирландия и Люксембург (набрали по 9 очков) и Азербайджан (1 очко).

Автор: Артем Будрин