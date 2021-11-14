Европейская квалификация ЧМ-2022: расписание матчей заключительного тура

Украинская сборная в этом туре сыграет против Боснии и Герцеговины.

С 14 по 16 ноября пройдут заключительные поединки европейской квалификации на чемпионат мира-2022 в Катаре. Расписание матчей последнего тура 14 ноября Группа А 21.45. Португалия - Сербия 21.45. Люксембург - Ирландия Группа В 21.45. Испания - Швеция 21.45. Греция - Косово Группа Н 16.00. Словения - Кипр 16.00. Хорватия - Россия 16.00. Мальта - Словакия Группа J 19.00. Северная Македония - Исландия 19.00. Армения - Германия 19.00. Лихтенштейн - Румыния 15 ноября Группа С 21.45. Северная Ирландия - Италия 21.45. Швейцария - Болгария Группа F 21.45. Австрия - Молдова 21.45. Израиль - Фарерские острова 21.45. Шотландия - Дания Группа I 21.45. Польша - Венгрия 21.45. Сан-Марино - Англия 21.45. Албания - Андорра 16 ноября Группа Е 21.45. Уэльс - Бельгия 21.45. Чехия - Эстония Группа G 21.45. Черногория - Турция 21.45. Гибралтар - Латвия 21.45. Нидерланды - Норвегия Группа D 21.45. Финляндия - Франция 21.45. Босния и Герцеговина - УКРАИНА Читайте такжеОтбор ЧМ-2022: какие варианты устроят сборную Украины для выхода в стыковые матчи Квалификация ЧМ-2022: что нужно знать Групповой этап квалификации ЧМ-2022 проходит с 24 марта по 16 ноября 2021 года. Затем с 24 по 29 марта 2022 года будут сыграны стыковые матчи.

От Европы на ЧМ-2022 выйдут 13 сборных. 10 победителей групп получат прямые путевки. 10 команд, которые займут вторые места, а также два лучших победителя групп Лиги наций (на основе рейтинга ЛН) разыграют еще три путевки в стыковых матчах (состоятся полуфиналы и финалы).

ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

Сборная Украины попала в группу с Францией, Финляндией, Боснией и Герцеговиной и Казахстаном. В семи матчах украинцы набрали 9 очков и пока что занимают третью позицию в группе. Автор: Артем Будрин

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter