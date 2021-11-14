С 14 по 16 ноября пройдут заключительные поединки европейской квалификации на чемпионат мира-2022 в Катаре.
Расписание матчей последнего тура
14 ноября
Группа А
21.45. Португалия - Сербия
21.45. Люксембург - Ирландия
Группа В
21.45. Испания - Швеция
21.45. Греция - Косово
Группа Н
16.00. Словения - Кипр
16.00. Хорватия - Россия
16.00. Мальта - Словакия
Группа J
19.00. Северная Македония - Исландия
19.00. Армения - Германия
19.00. Лихтенштейн - Румыния
15 ноября
Группа С
21.45. Северная Ирландия - Италия
21.45. Швейцария - Болгария
Группа F
21.45. Австрия - Молдова
21.45. Израиль - Фарерские острова
21.45. Шотландия - Дания
Группа I
21.45. Польша - Венгрия
21.45. Сан-Марино - Англия
21.45. Албания - Андорра
16 ноября
Группа Е
21.45. Уэльс - Бельгия
21.45. Чехия - Эстония
Группа G
21.45. Черногория - Турция
21.45. Гибралтар - Латвия
21.45. Нидерланды - Норвегия
Группа D
21.45. Финляндия - Франция
21.45. Босния и Герцеговина - УКРАИНА
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Квалификация ЧМ-2022: что нужно знать
- Групповой этап квалификации ЧМ-2022 проходит с 24 марта по 16 ноября 2021 года. Затем с 24 по 29 марта 2022 года будут сыграны стыковые матчи.
- От Европы на ЧМ-2022 выйдут 13 сборных. 10 победителей групп получат прямые путевки. 10 команд, которые займут вторые места, а также два лучших победителя групп Лиги наций (на основе рейтинга ЛН) разыграют еще три путевки в стыковых матчах (состоятся полуфиналы и финалы).
- ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря.
- Сборная Украины попала в группу с Францией, Финляндией, Боснией и Герцеговиной и Казахстаном. В семи матчах украинцы набрали 9 очков и пока что занимают третью позицию в группе.